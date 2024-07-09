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立足“课程科普”，走进自然和生活

2024年07月09日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：立足“课程科普”，走进自然和生活

在现代社会，要想让高质量科创人才不断涌现，须构建起“接力培育共同体”。在校内，要树立“人人都是科学教育工作者”的理念；在校外，要营造“处处都是科学教育资源”的氛围；在此基础上，同步建立校内外协同衔接的科学教育机制。

人人都是科学教育工作者

一个优秀的科创人才，仅仅拥有科学知识与技能是远远不够的。培养科创人才的关键在于锻造思维方法、思维品质和个性化的兴趣与人格。人的大脑学会知识是一项长期工程，需要通过每天、每节课细水长流的方式完成。大脑中形成的一个个脑神经回路，到某一阶段才会呈现出整体的学习效果，实现这个效果需要全体教师共同努力。

所有学科都有一套长期积累形成的符号和概念系统。孩子在学校里经过长时间的符号和概念学习训练，才能形成较强的思维能力。学科教育最大的优势是结构化，这种结构化是知识、概念、原理、理论一层层叠加关联的过程。一旦这些结构化的学科事实被人掌握，就会上升到学科观念层面，使学科思维能力提升为普遍的问题解决能力，这是人脑适应学科教育的非常有趣的事实。

任何学科都包含着丰富的科学教育机会，我们应该提倡“课程科普”的教育理念。语文课中有许多经典名作，比如郁达夫《故都的秋》里，北国的槐树有“像花而又不是花的那一种落蕊”，我们是不是可以让孩子们走上街头去看一看槐树；当讲到“秋蝉的衰弱的残声”，我们是不是可以让孩子们走进自然，去听一听蝉鸣？音乐课程中，我们在教学生弹奏乐曲时，是不是可以让他们了解一下钢琴的历史、研究一下吉他的原理？美术课程中，我们在用水彩或油画颜料作画时，是不是可以谈谈颜色的奥秘、议议人对色彩的感知差异……多样化的学习，本质上是在创造我们大脑多样性的新连接，并为未来的创新奠定基础。

处处都是科学教育资源

学校教育在形成学科思维和抽象概括能力方面存在优势，但若方式方法不够科学，只是教学生记忆大量学科事实、事无巨细地训练学科技能，反而易使学生思维模式固化，创新能力受限。而校外教育的内容、方式、评价更加灵活多样，与学校教育相互补充，可更好满足人的个性发展所需要的宽松环境。

由于学校教育的严肃性，其课程标准制定、教材编写、完成教师培训等往往需要数年时间。但现代社会科技发展速度越来越快，导致校内课程的滞后性越来越明显。博物馆、科技馆等非正式科学教育场所，可以及时展示最新科技成果，从而弥补学校教育的不足。

当然，科学教育并不等于高科技教育。科学教育的本质是让孩子们学会发现现象、产生问题、形成志趣。万物皆可研究，比如在农村地区，每一块泥土、每一朵鲜花、每一片夜空，都是科学教育的重要资源。在校外，我们拥有无数的科学教育资源，关键是如何把这些资源有效组织起来，成为可及有效的学习资源。

建立校内外协同衔接的科学教育机制

要实现校内外科学教育的真正协同，首要是让孩子们有闲暇时间。笔者认为，可减少共同学习的内容要求，减少重复训练和过多的考试，让孩子有时间走出校园。当前，义务教育阶段学校已普遍开展课后托管服务，然而，校内资源有限，不少学校无法为孩子提供充足而丰富的课外活动。最好的做法是增加校外资源供给和服务能力，比如，各类博物馆、科技馆可推迟下午闭馆时间，让孩子们放学后能进入场馆参观学习。

整合校外非正式科学教育资源也十分重要。事实上，校外科学教育场所绝不限于公共科技、文体场馆，大量的社区、企业都拥有许多可供开展科学教育的资源。以学校周边的面包店、咖啡店为例，我们可以带领孩子研究“面包是如何发酵的”“咖啡是如何拉花的”等问题。要想让校外非正式科学教育资源成为学校科学教育的有效补充，关键是要提高校长课程领导力与教师教学能力，通过培训，让学校各方了解应用校外资源开展科学教育的基本路径和方法；同时，依靠第三方机构形成枢纽来提高校外资源的统合力度，形成更加明晰的协作流程，从而降低学校和学生获取校外非正式科学教育的机会成本。

校内外科学教育的协同是一门大学问，也是时代给全社会出的一道共答题。只有当科学教育的空间被打开，全社会都能为孩子们的成长提供资源，孩子们能够在“玩中学，做中学，创中学”，拥有引以为傲的个性化特长和兴趣爱好，我们的科学教育才能真正实现高质量发展。

（作者：倪闽景，系上海科技馆馆长）

(责编：李昉、李依环)

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