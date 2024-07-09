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基层教育工作者、学者探讨如何把农村寄宿制学校办得更好

保障学生学好、吃好、住好（解码·教育优质均衡发展）

本报记者 杨颜菲 王锦涛 张丹华
2024年07月09日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，本版刊登系列报道，关注农村寄宿制学校发展，约请河北、浙江、四川、陕西等地记者深入基层采访，《一所农村寄宿制学校的新探索》《托举乡村孩子的读书梦》等报道引起广泛关注。为了更好地倾听一线声音，本期报道特邀基层教育工作者、学者，共同探讨如何把农村寄宿制学校办得更好，促进城乡教育优质均衡发展。

　　——编  者

　　

　　嘉  宾：

　　袁勇辉（江西省新余市分宜县教体局党委书记、局长）

　　杨言世（甘肃省兰州市皋兰县石洞镇初级中学校长）

　　赵  丹（陕西师范大学特聘教授）

　　

　　农村寄宿制学校在县域义务教育中扮演什么角色？

　　袁勇辉：分宜县有12所寄宿制学校，占义务教育学校总数的50%，寄宿学生2360人。2023年，全县对10所农村义务教育寄宿制学校的食堂、运动场、学生宿舍、教师公寓及监控系统等进行改造提升。一方面，加强安全管理，建立校园监控系统，确保所有学校视频监控全覆盖，38辆校车全部纳入市智慧校车管理指挥中心监控系统。另一方面，推行“小荷工程”建设，面向全县农村义务教育寄宿生和教学点学生实施膳食改善行动，提供免费热水淋浴和免费洗衣服务，保障学生学好、吃好、住好。

　　杨言世：我校现有6个教学班，在校学生175人。2004年1月，我刚调到石洞镇初级中学时，教室是小平房，操场是土操场，宿舍是大平房。近10年来，学校发生了很大变化，4层教学楼拔地而起，宿舍餐厅焕然一新。多媒体教学设备全覆盖，教学方式更灵活、内容更丰富。理化生实验室、地理教室、科技活动室按标准设置，实验器材应有尽有。

　　赵丹：在城镇化推进、学校布局调整等多重因素的影响下，农村寄宿制学校成为县域义务教育的主要办学主体。这类学校在方便学生就近入学、满足学生接受高质量教育需求、减少乡村学生向城镇的非理性流动等方面发挥着重要作用。

　　在促进学生德智体美劳全面发展方面，目前农村寄宿制学校有哪些举措？

　　杨言世：我们建有5900多平方米的“开心农场”，种植有苹果树、梨树、山楂树，丁香、牡丹、冬青，番茄、辣椒、黄瓜，以此为依托，开发出丰富多样的劳动课程。学校开齐开足劳动课，由一名教师专职教授学生劳动技能，根据学生年龄特点制定劳动教育清单，并在植树节、劳动节、丰收节等节日节点开展劳动主题教育活动。作为一所农村学校，囿于地理位置和资源，在科学教育方面还有不足，学生接触科学知识的方式较为单一，在师资配备和资源引入方面亟待加强。

　　袁勇辉：近年来，分宜县以“一校一品”校园文化创建为抓手，引导学校特色发展。如洋江中心学校开设“龙舟操”“旱地龙舟”等课程，让孩子们认识和了解家乡非遗；洞村中心学校组织留守儿童成立“小溪流合唱团”；松山中心学校每年进行“乐善少年”评比，以榜样力量激励全校学生共同进步、全面发展。

　　赵丹：调研中，我们发现一些地区存在教育资源利用效率不足问题。建议县级教育部门统筹寄宿制学校创新课程体系建设，着重开发跨学科校本课程，将基本生活知识、劳动技能、人际交往等知识融入学科教学，提升寄宿生学习质量和综合素养。

　　办好农村寄宿制学校，离不开一支高素质的教师队伍。目前农村寄宿制学校教师队伍建设情况如何？

　　杨言世：目前，我校有30名专任教师，本科以上学历教师28人。现在，一人教多科，“数理化通吃、音体美全扛”的情况已得到根本扭转。希望在配足思政课、心理课、科学课师资的基础上，结合基层实际，针对教师需求，进一步增加培训次数，尤其是跟岗学习机会，实现常态化结对帮扶。

　　袁勇辉：分宜县建立了教师补充机制，近5年每年为农村寄宿制学校补充教师不少于30人，落实艰苦边远地区农村中小学教师岗位津贴、乡镇工作补贴等。一些农村寄宿制学校的生活教师、工勤人员数量相对紧缺，多由任课教师或班主任教师兼任。

　　农村寄宿制学校既是学生们学习的场所，也是生活的空间，如何让学生们感受到更多关爱？

　　赵丹：进一步拓展寄宿制学校育人功能，班主任和生活教师应围绕生活、心理、同伴关系等方面与寄宿生及时沟通，为寄宿儿童特别是留守儿童补偿家庭关爱，同时，建立家校社共育网络，营造良好教育环境。

　　杨言世：我们努力为学生健康成长营造良好环境，开展了常态化的德育主题活动，通过思想政治教育、成长仪式教育、感恩励志教育、生命健康教育等，助力每个孩子健康成长。老师家访全覆盖，加强家校协同，降低学生心理与行为问题风险；请专家送教入校，满足学生心理健康服务需求。

　　袁勇辉：我们从提升“小荷工程”入手，衍生出“小荷菜园”“小荷夜听”“小荷书吧”等活动，丰富学生的精神生活。同时，常态化开展学生心理普查及重点排查工作，设置心理信箱和“情绪小树洞”，让学生诉说心声、宣泄情绪、释放压力，提升学生的心理健康水平。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月09日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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