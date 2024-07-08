人民网北京7月8日电 （记者李依环）6日至7日，第九届海峡两岸暨港澳地区高校现代书院制教育论坛在北京航空航天大学举办。论坛以“教育数字化赋能现代书院制育人”为主题，由高校书院联盟主办、北京航空航天大学承办。

据悉，今年是高校书院联盟成立10周年。2014年7月，香港中文大学联合书院、台湾清华大学厚德书院、台湾政治大学政大书院、复旦大学任重书院、西安交通大学文治书院、华东师范大学孟宪承书院、北京航空航天大学知行书院代表在京共同发起成立了“高校书院联盟”。联盟旨在实现交流合作、资源共享、优势互补、整体提升，共同探索书院制教育模式改革与发展规律，不断满足学生成长成才的需求等。

主旨报告环节，结合书院的具体建设实践，来自清华大学、复旦大学、北京航空航天大学、北京理工大学、西安交通大学、华东师范大学、香港中文大学、澳门大学等10所高校的专家、学者，围绕《生成式人工智能的发展趋势与智慧书院思考》《国际视野下教育数字化转型的战略重点和发展趋势》等话题进行分享交流。

本届论坛还设置了10个分论坛，近100名优秀论文作者进行了成果分享。与会专家围绕人工智能背景下现代书院制改革与发展、教育数字化背景下书院学生学习能力培养、大数据与学生综合素质提升与评价、新时代书院精准思想政治教育探索、高校一站式学生社区综合管理模式建设等主题进行了深入研讨。

记者了解到，10年来，高校书院联盟每年都吸纳新的书院加入。6日举行的高校书院联盟新成员入盟答辩会上，来自14所高校的20所书院获准加入。至此，已有来自52所高校的93个书院成为高校书院联盟成员单位。（李依环、高原、邢静娴）

(责编：郝孟佳、熊旭)