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“学校家庭社会协同育人机制研究”数据发布会举办

2024年07月08日15:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月8日电 （记者孙竞、李依环）6日，国家社会科学基金教育学重大项目“学校家庭社会协同育人机制研究”召开数据发布暨研讨会，来自清华大学、北京师范大学、首都师范大学、中国教育学会等高校和学会的专家、学者共40人参加会议。

据悉，该课题由首都师范大学学前教育学院院长、教授康丽颖承担。研究期间，项目组完成了大样本数据调查，提供了我国多个地区关于校家社协同育人活动的详实信息。通过实证研究，致力于更好地了解校家社协同育人的现状、问题和需求，为校家社协同育人工作提供问题诊断方案和实践指导。在研究成果方面，目前已发表核心期刊论文14篇、出版专著4部、咨询报告4份，建设了7个家校社协同育人实验区。

首都师范大学副校长李海梁表示，国家重大课题数据的发布是课题组取得的又一重要进展，为我国校家社协同育人机制建设的深入开展提供科学、有效参考，对推动我国教育事业的健康发展提供坚实支撑。希望课题组在“强国建设，教育何为”这一重大时代课题下，继续弘扬攀登精神，不断提升科研服务能力和社会贡献力。

成果汇报环节，康丽颖代表课题组向专家组作了《我国学校家庭社会协同育人机制建设调查报告》总体汇报。其他相关负责人分别汇报《学校家庭社会协同育人整体机制建设调查报告》《学校家庭社会协同育人核心机制建设调查报告》《数字化转型背景下的协同育人机制建设调查报告》《学校家庭社会协同育人机制建设的本土实践案例报告》等。

汇报中呈现了该项目取得的主要研究成果：基于全国22个省市自治区的大样本调查发现，我国校家社协同育人整体机制建设正在有序推进，指导服务、责任共担、补偿干预、综合评估四大核心机制建设全面启动，数字化平台建设初具规模。在此基础上，课题组提出协调工作布局、完善机制建设、统一行动结构三个层面的对策建议，期待能够加快推动构建“政府统筹、学校主导、家庭尽责、社会支持”全链条协同育人机制的建设进程。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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