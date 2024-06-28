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江苏扬州市探索多学科融合式、场景式课程——

运河畔，上一堂“流动”的思政课（解码·思政课怎么上）

本报记者 姚雪青
2024年06月28日09:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　“同学们，今天我们又来到熟悉的运河畔，运河滋润着扬州的繁华。闭上眼睛，让我们想象一下1000多年前的场景……”最近，江苏省扬州市运河三湾公园，来自扬州市翠岗中学初三（6）班的学生，正在这里上一节主题为“文化寻根，运河与古琴的交响”的运河思政融合课。

　　抚今追昔，语文老师张志强与学生们一起朗诵了唐代皮日休的《汴河怀古二首》。读到“至今千里赖通波”时，张志强提醒大家注意和理解“至今”与“赖”两处，“‘至今’体现出大运河直到今天依然是一条活着的、流动的河，‘赖’是依赖的意思，点出了大运河畅通南北交通的重要价值”。

　　一阵悠扬婉转的古琴声响起，大家循声望去，学校特聘教师、非遗项目古琴艺术（广陵琴派）市级代表性传承人杨金金正在现场演奏《高山流水》及《广陵散》。两曲结束，她向学生们介绍古琴的结构以及弹奏的基本指法。

　　“大家知道吗？运河不仅是物质交流的通道，也是文化传承的纽带。古琴文化是扬州运河文化的重要组成部分，就是借助运河这条纽带得以广泛传播。”杨金金告诉大家，现在，古琴艺术（广陵琴派）在坚持传统指法、琴谱的基础上，在材料选择、制作技艺等方面不断创新，传统古琴使用梧桐木或杉木，现在的古琴会使用碳纤维、玻璃纤维等新材料。

　　看到学生们兴趣十足地交流讨论，思政课老师方文凤进行了延伸拓展，“运河文化不仅需要传承，更需要在新时代进行创新。在扬州，利用数字技术将古琴音乐数字化，制作虚拟演奏体验、设计动漫IP形象，开发古琴的跨界应用，并通过短视频、音乐会等形式，丰富传播途径和表达方式，让更多人走近和喜爱古琴。”

　　“这节课不仅让我了解了古琴，更让我为家乡的运河文化感到自豪。”初三学生翁浩轩说，希望以后能开设更多这类课程。

　　大运河上，船只相连；大运河边，店铺林立……大屏幕上，一幅光影水墨运河图徐徐展开。

　　下午5时许，扬州市东关古渡旁，扬州市田家炳实验中学初二（10）班的师生正在上一堂“运河思政”多学科融合课，主题是“新能源促发展  万盏灯亮运河”。

　　“同学们每天都会经过运河，可能会注意到，随着亮化工程的推进，两岸灯光焕然一新。今天，我们就从运河上的灯光说起，感受灯光背后的新能源发展和科技创新。”思政课老师蔡燕的开场白，吸引了学生们的注意。

　　“灯泡是怎样发光的？”物理老师朱莹以手电筒为教具，展示了电源、开关和导线。学生们以小组为单位，使用发光二极管、线路板和LED灯等器材，探究如何让小灯泡亮起来。“我们学过一些物理知识，正好在动手中增进了解。”学生郭栖伶说。

　　接下来讲课的是化学老师王慧。她把铜片和锌片插入盐水，电流表指针就发生了偏转，这正是化学电池制作的原理。盐水发电实验激发了学生的兴趣。最后一个环节是非遗剪纸。美术老师徐菁以运河三湾公园内的剪影桥为灵感，讲解了扬州剪纸的特点，指导学生们发挥创造力，剪出运河美景。随后，师生们一起将剪纸贴在灯箱上，灯光亮起，学生们的作品扮靓了古老的运河。

　　“我太喜欢这样的课了！”初二学生张露说，课程不仅对物理、化学和美术等课程的内容进行了拓展，还生动展示了运河文化。

　　蔡燕是这堂课的主讲老师。她介绍，为了做好多学科融合，她与其他3名老师共同备课、推敲流程，紧扣科技创新、绿色环保以及非遗传承，对思政课的要素进行挖掘、融合，让学生们喜欢听、愿意学、记得住。

　　扬州教育科学研究院副院长王恒富说，“运河思政”融合课最大的特点就是多学科融合、场景式上课，提升课程对学生的吸引力。自2019年“‘运河思政’：跨学科协同育人探索”申报教育部重点规划课题立项以来，扬州开设了跨学科融合课程130多节，设立了多条“大运河研学”精品线路，参与学生超10万人次。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月28日 12 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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