日前，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市中心的一家中文培训机构内，中文教师卡利布·泽拉莱姆（右一）在课堂上与学生们对话。

新华社记者 刘方强摄

“北京秋天天气怎么样？”“北京的秋天不冷不热，是最好的季节。”日前，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市中心的一家中文培训机构内，学生们正跟着老师练习中文对话。

27岁的卡利布·泽拉莱姆是这里的中文教师。2017年至2021年，他曾在中国的湖北师范大学留学，掌握了一口流利的中文。学成归来后，他发现埃塞俄比亚有不少中国企业，两国各领域交流热络，埃塞俄比亚民众中文学习需求旺盛，于是创办了中文培训机构——你好Habesha。在当地语言中，“Habesha”意为“埃塞俄比亚人”。

两年半来，已有约500名学生从这里毕业。从大学生到外贸公司经理，从导游到政府官员，学生们身份各异，但都对中文学习抱有同样的兴趣。

“我从事进出口贸易工作，经常要与中国客户打交道。当我说出一两句中文时，中国朋友会很惊讶，这给了我继续学习的动力，学习中文可以拉近我与中国同事和客户的距离。”学生伯利恒·阿贝拉说。

“不少人进入中国公司工作，还有5名学生申请到奖学金，去中国留学了。”卡利布告诉记者，让他最难忘的学生是一名奥地利外交官。

“我从没想过一名埃塞俄比亚的老师会教一名奥地利人中文，这太神奇了。”这名外交官对卡利布说。目前，这名外交官已经前往中国工作。

近日，“汉语桥”中文比赛更是将当地中文学习氛围推向了高潮。

“中文可以为两国人民间更好地交流协作架起一座友谊之桥。我相信，我的未来会和中文相关。”亚的斯亚贝巴大学中文系三年级学生阿莱穆·西尤姆在比赛现场热情洋溢的演讲，赢得了观众一致好评。

随着中埃塞双边关系不断加深，越来越多当地人，尤其是年轻人开始对中文产生兴趣。为满足当地民众需求，埃塞两所孔子学院通过开发本土中文课程大纲和教材、定期开展本土师资培训等方式，积极推动埃塞中文教学本土化发展。

今年年初，亚的斯亚贝巴大学孔子学院与埃塞奥罗米亚州教育局联合举办了2024年度埃塞俄比亚本土中文教师培训。在为期4天的培训中，来自奥罗米亚州8所寄宿中学的10名本土中文教师接受了包括中文基础知识、教学技能、教案设计、教学实操等培训。

奥罗米亚州教育局寄宿中学发展处处长赛尤姆说，中文教学在该州中学非常受欢迎。近年来，已有超过1200名学生选择学习中文。本土教师是该州中文教学的主要师资力量，开展本土中文教师培训对提升中文课程的教学质量具有重要作用。

据中国驻埃塞俄比亚大使馆统计，截至2023年底，超过500家中国企业累计在埃塞当地投资了超过2000个项目，创造了约58万个就业岗位。在当地的中国企业，熟练掌握中文的本地员工收入通常更高，因此学习中文成为许多人升职加薪的重要途径之一。

每周五下午和周六上午，中材国际埃塞分公司都会为本地员工开设中文培训课程。公司总经理程金告诉记者，目前有52名埃塞员工参与培训，“我们联合济南职业学院等五家院校，开设基础中文、机械、机电等课程，采用线上线下相结合的授课方式，旨在提升员工的语言能力和职业技能”。

（新华社记者 刘方强）

(责编：郝孟佳、李昉)