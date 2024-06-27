本报记者 宋 宇 沈靖然 王欣悦

第二届“一带一路”国际技能大赛在重庆国际博览中心举行。

裁判在信息网络布线项目比赛现场打分。

中外选手在软件测试项目开赛前进行技术交流。

中外选手在工业互联网系统集成项目比赛后相互交流。

以上图片均为本报记者蒋雨师摄

数据来源：重庆市人力资源和社会保障局

习近平总书记强调，“我们深刻认识到，和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是共建‘一带一路’最重要的力量源泉”“职业技能竞赛为广大技能人才提供了展示精湛技能、相互切磋技艺的平台，对壮大技术工人队伍、推动经济社会发展具有积极作用”。

第二届“一带一路”国际技能大赛6月24日至26日在重庆举办。赛场内，来自不同国家和地区的190名参赛选手以赛会友，互鉴交流、共同提高，向世界展现着劳动之美、创造之美；赛场外，技能展演、技艺体验等系列活动以赛为媒，促进交流、加强合作，推动共建“一带一路”持续走深走实。

本版今日聚焦第二届“一带一路”国际技能大赛，聆听赛场内外的友谊故事、合作故事、交流故事，感受高质量共建“一带一路”的澎湃动能。

——编 者

6月24日至26日，由人力资源社会保障部、国家发展改革委、国家国际发展合作署、重庆市人民政府共同主办的第二届“一带一路”国际技能大赛在重庆举办。本届大赛以“技能合作·共同发展”为主题，来自61个国家和地区的选手、裁判员、技术观察员等相关人员报名参加，共同书写切磋技艺、交流互融、共谋发展的美好篇章。

亮绝活

展现技能风采

头戴护目镜，手持电焊枪，中国选手余俊杰屏气凝神，稳稳地将芝麻粒大小的电子元器件安装到线路板上……在重庆国际博览中心N6馆，电子技术项目的比赛正有条不紊地进行。

场馆另一边，在物联网安装调试项目现场，来自冈比亚的选手威廉·戈麦斯正在逐一检查安装好的温湿度传感器、智能开关、路由器等设备。“选手们要随时处理突发状况，十分考验综合能力。”项目裁判长李晓五说。

据介绍，本届大赛设置了数字建造、电子技术、花艺、美发等18个比赛项目，以及软件测试、虚拟现实产品设计等6个表演赛项目。共有190名选手参赛，平均年龄22岁，30岁及以下选手占比超过95%。“电气装置、信息网络布线、汽车技术（新能源）等项目参赛选手数量较多，很多选手来自生产一线，充分体现了产业对人才的需求。”大赛执委会办公室技术组组长王华源说。

“对我来说，这次比赛不仅是技能的比拼，更是一次难得的交流机会。”重庆建筑技师学院学生黎思吟今年参加了数字建造项目，“有位德国选手为了保证比赛专注，提前准备了耳塞，令我印象深刻。比赛间隙，我们交流了很多，还打算赛后一起去洪崖洞看看呢！”

在信息网络布线项目现场，赛场内，选手们争分夺秒研究图纸、整理光纤；赛场外，观众不时低声交流……今年，不少重庆市民和职业院校学生来到赛场观摩。“在这里我们见识到了高手的水平，今后要向他们学习，努力提高自己的专业技能。”重庆铁路运输技师学院学生胡恩惠说。

搭平台

助力交流互融

卫星通信实训平台、智能网联安全创新应用平台、全息感知数字孪生系统……6月26日，来自塞舌尔、坦桑尼亚等国的选手和技术观察员来到重庆电子科技职业大学，了解学校的科研进展和教学成果。随后，中非（重庆）职业教育联盟合作对话会在学校举行，中外与会嘉宾就职业教育发展和技能竞赛国际合作等话题展开讨论。

这是大赛执委会组织的中外考察交流活动之一。本届大赛集成“赛、会、展、演”等多元办赛模式，通过对话交流、技能展演、技艺体验等活动，为各国技能人才交流互融搭建桥梁。

为了更好地开展技能交流、服务产业需求，本届大赛参照世界技能大赛的标准和国内外相关岗位的要求制定比赛规则和技术标准。“我们还应用了人工智能辅助裁判和数字赛务管理系统，力求实现综合信息一屏掌控、赛事服务一码集成。”大赛执委会办公室综合组组长兰云鹏说。

除了技艺切磋，富有特色的展示活动也为外国选手打开了了解中国、增进友谊的一扇扇窗。

走进重庆国际博览中心N3馆和N5馆，丰富多彩的技艺展演让人目不暇接。在重庆荣昌展区，夏布织造、荣昌折扇等作品吸引了许多观众驻足欣赏。

此外，甘肃的飞天舞、四川的川剧变脸让观众连连惊叹，内蒙古的奶茶、新疆的烤馕令人大饱口福……最让乌兹别克斯坦选手哈桑·阿卜杜拉耶夫感兴趣的，是重庆厨师表演的气球上切肉丝和蒙眼切蓑衣黄瓜。“真的非常有意思！这样的表演令人佩服。”他说。

谋长远

共同培养人才

6月25日，在重庆悦来国际会议中心欣悦厅，作为大赛的配套活动之一，由人力资源社会保障部组织实施的“一带一路”技能筑梦行动正式启动。与会嘉宾表示，行动旨在推动“一带一路”共建国家共用职业标准、共享培训模式、共育培训师资、互认等级证书、共建合作品牌，不断提升国际技能合作水平。

随着共建“一带一路”走深走实，职业技能领域的国际交流合作越来越频繁密切。今年，大赛精心组织了“一带一路”技能筑梦行动、高技能领军人才强企对话、数字经济和技能领域南南合作研讨等一系列活动，进一步拓宽人才培养合作渠道。

除了举办各类竞赛，近年来，人力资源社会保障部会同相关部门着力健全政策举措，促进技能人才培养提质加速。其中，以服务海外中资企业和当地企业技能人才培养、与相关国家共同提高技能人才培养能力为主要目标，积极推动“一带一路”共建国家技能合作工作。“我们将进一步丰富‘请进来’和‘走出去’举措，推动成果共商共建共享。”人力资源社会保障部职业能力建设司副司长王晓君说。

作为两届“一带一路”国际技能大赛举办地，重庆也以大赛为契机，深化赛事成果转化，与参赛国家和地区保持密切互动，支持有条件的职业院校和企业组织开展比赛活动，以赛事为载体推动技能交融、技艺提升、民心相通。

重庆市人力资源和社会保障局党组书记谢礼国介绍，重庆始终把促进技能交流合作作为对外开放、国际合作的重要内容，先后与30多个国家和地区的政府、行业部门建立合作机制，引进国际优秀教育资源、推动师生培训交流。“我们将继续开展国外优质职业培训机构引进试点工作，探索建设高技能人才国际合作先导区，推动交流合作向纵深发展。”谢礼国说。

《 人民日报 》（ 2024年06月27日 07 版）

(责编：李昉、孙竞)