人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

展现中国青年的昂扬风貌（体坛观澜）

丁雅诵
2024年06月27日09:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　从掌握技能到养成习惯，从强身健体到塑造人格，体育锻炼不仅为莘莘学子的校园生活增光添彩，也传递着拼搏奋进的人生态度

　　

　　日前，首都师范大学启动新一期“奔跑计划”，鼓励学生跑步打卡，让体育锻炼成为一种生活方式。晨光熹微，学生们身姿矫健，校园里洋溢着青春气息。

　　近年来，体教融合深入推进、校园体育赛事不断丰富，我国学校体育蓬勃发展。在去年举行的成都大运会和第一届学青会上，学生选手在比赛中顽强拼搏、追梦圆梦。随着“以体育人”理念逐渐深入人心，如何进一步加强大学体育教育、提升大学生体质水平，成为社会各界关注的话题。

　　加强大学体育教育，不妨从创新体育课程入手，提升学生参与体育锻炼的积极性。一些高校在教学中打破原有模式，以学生兴趣和需求为导向，构建更具特色的体育课程。例如，北京大学开设骑行课，师生一同骑行打卡北京地标建筑；中国人民大学的体育课增加棒垒球、龙舟、跆拳道等新项目……注重因材施教，增强体育课的综合性、趣味性，有助于引导学生感受体育运动的魅力。

　　提升大学生体质水平，一方面要完善考试评价办法，构建课内外相结合、各阶段相衔接的学校体育考核评价体系，严格按照标准执行考评、加强过程性评价，督促学生积极参与体育活动并持之以恒；另一方面要带动学生广泛参与，促进体育课堂教学和课外锻炼共同发力，通过共享资源等方式，让大学生得到多样化的体育指导，营造浓郁的校园体育氛围。

　　从掌握技能到养成习惯，从强身健体到塑造人格，体育锻炼不仅为莘莘学子的校园生活增光添彩，也传递着拼搏奋进的人生态度。随着大学体育教育不断完善，大学生们将进一步成长成才，展现中国青年的昂扬风貌。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月27日 15 版）

(责编：李昉、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部