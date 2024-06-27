原标题：当党和人民需要的真专家

“最使我感触的是，郑万钧先生始终不渝，任何时候都强调科技要服务于国家、服务于人民。”我国著名林学家郑万钧先生生前同事、中国科学院院士蒋有绪在近日举行的“大力弘扬科学家精神，当党和人民需要的真专家——纪念郑万钧先生诞辰120周年”座谈会上回忆道。

郑万钧是我国著名林学家、树木分类学家、林业教育学家，中国林业开拓者、水杉命名者之一，新中国首批中国科学院学部委员（后改称中国科学院院士）。

1948年，郑万钧与植物学家胡先骕联合发表《水杉新科及生存之水杉新种》，宣告发现植物界的“活化石”新种水杉。该成果轰动了当时整个植物学界，被誉为20世纪植物学领域最重要科学发现之一。

“水杉不仅是中国珍稀孑遗树种，也是和平、友谊的象征。水杉种子与种苗曾先后被赠送给朝鲜和尼泊尔，并在当地落地生根。如今，水杉已成功引种至50多个国家和地区，成为了享誉世界的‘活化石’。”中国林业科学研究院院长储富祥说，郑万钧先生身上，体现了敢为人先、勇攀高峰的科学家精神。

“时至今日，郑万钧先生认定水杉新种新属时所采集的‘模式标本’，仍然完好地保存在我校植物标本馆中，成为学校博物馆最具历史价值的馆藏珍宝。”南京林业大学副校长李维林说。

在中国工程院院士蒋剑春看来，郑万钧把一生献给国家和人民，这种高尚情操体现了他胸怀祖国、服务人民的爱国精神。作为我国近代林业开拓者之一，他一生发现并命名了树木新属4个、新种100多个，其中不少是我国特有的珍稀树种。

“他聚焦国家重大战略需求，到祖国最需要的地方去，做祖国最需要的事情。他为了获取珍贵的第一手资料，每年都要到崇山峻岭、原始森林开展野外考察，足迹遍布祖国山川大地。他主编完成的《中国植物志》第七卷（裸子植物）、《中国主要树种造林技术》、《中国树木志》3部巨著，填补了林业科研领域很多空白，为我国植物学发展奠定了坚实基础。”中国林业科学研究院分党组书记叶智说。

“这三部巨著不仅成为我国高等院校的教学指南，也得到国际认可，实现了中国林业科学家编写中国人自己教材的初心和使命。”蒋剑春说。

“回顾郑万钧先生一生的学术成就，共同追忆、学习、弘扬先生的科学家精神，就是要激励广大林草科技工作者把人生理想融入国家和民族事业中，深怀爱国之心、秉持报国之志、勇攀科技高峰，争做新时代建设生态文明的林草真博士真专家。”储富祥表示。（记者 马爱平）

(责编：李昉、孙竞)