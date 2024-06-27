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八部门部署开发科研助理岗位招录高校毕业生工作

2024年06月27日08:51 | 来源：科技日报
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原标题：八部门部署开发科研助理岗位招录高校毕业生工作

记者26日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、科学技术部、教育部等八部门近日联合印发通知，部署开发科研助理岗位招录2024届高校毕业生就业工作。

科研助理是指从事各类科研项目辅助研究、实验（工程）设施运行维护、科技成果转移转化、学术助理、财务助理以及博士后研究等工作的人员。工业和信息化部有关负责人表示，科研助理是科研队伍的重要组成部分，是加强科技创新和产业创新深度融合的重要抓手。鼓励各类创新主体开发科研助理岗位招录高校毕业生就业，既是促进就业的有力手段，也是提升高校、科研院所、企业创新能力的有效途径。

通知要求，各类单位加大科研助理岗位开发力度。工业和信息化部、教育部、国务院国资委、中国科学院所属高校、中央级科研院所、中央企业等在所承担的各级科技计划项目和建设布局的各类重大创新基地平台中，积极招录高校毕业生参与科研工作，合理设置新的科研助理岗位。

通知明确，国家高新区组织开发科研助理岗位。动员国家高新区以及区内科研机构、高新技术企业、独角兽企业、专精特新中小企业、科技型中小企业、科技企业孵化器等设立科研助理岗位，组织引导承担各级科技计划项目的单位合理开发科研助理岗位。

此外，各地方积极开发科研助理岗位。各地工业和信息化、教育、科技等主管部门会同相关单位结合实际，面向省属高校、省属院所、新型研发机构、国家高新区外高新技术企业以及省级高新区等，加大科研助理岗位开发和落实力度。

此外，通知强调，发挥国家科技计划项目和创新基地平台依托单位的引领作用，加大科研助理岗位开发力度。前者包括国家重点研发计划、国家科技重大专项、国家自然科学基金等，后者包括国家实验室、全国重点实验室、国家技术创新中心、国家制造业创新中心、国家科技资源共享服务平台、大学科技园、科技企业孵化器，以及国家高新区等。同时，鼓励各级科技计划项目和基地平台加大科研助理岗位开发力度。（记者崔爽）

(责编：李昉、孙竞)

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