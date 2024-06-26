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2024全国高校智能采矿工程专业建设研讨会在江苏徐州举行

2024年06月26日15:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：2024全国高校智能采矿工程专业建设研讨会在江苏徐州举行

6月22日，2024全国高校智能采矿工程专业建设研讨会在中国矿业大学举行，来自相关行业协会、企业、高校等63家单位的200余名专家、学者围绕矿业类人才培养展开了广泛研讨。现场发布了《全国高校矿业类人才培养云龙湖共识》。

2024全国高校智能采矿工程专业建设研讨会在中国矿业大学举行。朱志庚摄

2024全国高校智能采矿工程专业建设研讨会在中国矿业大学举行。朱志庚摄

为加快推进教育高质量发展，创新矿业类人才培养模式，完善人才培养体制机制，共建教育教学资源，2024年教育部高等学校矿业类专业教学指导委员会、中国煤炭教育协会、中国矿业大学联合举办此次会议。

全国高校矿业类人才培养教育教学论坛开坛仪式。朱志庚摄

全国高校矿业类人才培养教育教学论坛开坛仪式。朱志庚摄

现场发布的《全国高校矿业类人才培养云龙湖共识》具体包括协同联建行业高校教育教学资源共享平台、完善矿业类人才培养政产学研用协同机制、探索拔尖创新人才与卓越工程师培养模式、成立全国高校矿业类人才培养教育教学论坛、设置矿业类优秀教育教学成果系列奖励五个方面。

中国矿业大学矿业工程学院院长黄艳利介绍，目前，中国矿业大学已有四届智能采矿工程特色班毕业生128人。其中101人升学继续深造，27人就职于各相关专业大型国企。“学校开展数智赋能、五育并举，持续优化智能开采课程体系，继续强化校企协同机制，实行贯穿式本科导师制，深入科教深度融合，以科技创新为驱动力，围绕制约矿山行业智能化发展的关键技术瓶颈，将智能矿山领域最新科研成果融入课程教学资源库，在解决现场真实问题的同时，培养智能采矿人才。”

智慧矿山建设是矿业发展的大趋势，中国工程院院士王国法表示，目前，全国煤矿行业智能化建设进入快速发展阶段，企业迫切需要具备新一代信息技术与采矿技术融合的专业技术人才。“本次研讨会着力打造一个常设的煤炭矿业类人才培养教育教学论坛，进行常态化的学术类交流研讨，促进智能采矿相关新专业的建设。高校可以根据适应智慧矿山建设的要求，培养各种复合型的急需人才。”（朱志庚）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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