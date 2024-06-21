人民网北京6月21日电 （记者鲁婧）6月20日，北京市教委启动北京市特殊教育学校校长“引领启航工程”，此项活动是北京市落实“教育家精神”和“教师队伍建设年”的又一项具体行动，启动活动在东城区特殊教育学校召开。

会议现场。北京市东城区教育融媒体中心 唐晨摄

北京市东城区委教育工委副书记、区教委主任周林指出，东城区已初步建成“布局合理、学段衔接、普职融通”的特殊教育体系，区域特殊教育迈入科学、快速、高质量发展轨道。

北京教育科学研究院副院长张熙发布特教校长“引领启航工程”方案，工程包含思想政治素质提升、学校高质量发展基地建设、数字化赋能特殊教育等多个方面。并从“基本面上如何提升质量”“引领端上如何培育典范”“共同体上如何系统建设”解读了工程实施路径。

北京市委教工委委员、市教委副主任王攀指出，首都特殊教育是首都教育事业的重要组成部分，是高质量教育体系不可或缺的重要内容。希望全体特教学校校长以教育家精神为引领，遵循特殊教育规律，提升办学治校水平，努力成为全市特殊教育事业高质量发展的“领头雁”。

教育部基础教育司处长黄伟高度肯定了北京市坚持首善标准推进特殊教育优质均衡发展的使命担当与真抓实干，他希望通过本次“引领启航工程”的探索和实践，为全国特殊教育改革发展作出更多积极示范与重要贡献，共同推进特殊教育高质量发展。

活动中，东城区特殊教育学校作为“引领启航工程”研修的首站，学校师生深情表演诗朗诵《有爱无碍》，并从教、学、评三个方面展现出特教学校教育教学改革的成果。该校党总支书记、校长尚省三谈到，作为北京市中小学校党组织领导的校长负责制试点校，学校围绕“坚持和加强党对学校全面领导”这一主线，通过加强党组织建设落实领导体制改革，深化“三全育人”理念提升育人实效以及打造高素质、复合型“最美教师”团队等机制策略，努力办好人民满意的特殊教育学校。

据了解，“引领启航工程”的实施，不仅对于北京市特殊教育学校校长队伍的整体素质和管理水平提升起到重要作用，有助于推动首都特殊教育事业的高质量发展，还将为全国特殊教育事业的发展提供有益借鉴和示范。北京市教委表示，将持续关注和支持“引领启航工程”的实施情况，确保各项措施落地见效，为首都特殊教育事业高质量发展提供坚强保障。同时，也期待通过这一工程的实施，能够培养出一批具有教育家精神、引领首都特教发展的优秀校长队伍，为特殊教育事业的发展注入新的活力。

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