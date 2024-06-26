本报电 （业 丰）6月19日，留学人员创业园建设30周年主题活动暨第25届全国留学人员创业园网络年会在江苏省苏州市举行。活动回顾总结了中国留学人员创业园建设30年来的历程和经验，结合新时代、新使命、新要求，研究部署留学人员创业园下一阶段发展路径和工作任务。

全国政协常委、港澳台侨委员会副主任，致公党中央副主席兼秘书长卢国懿指出，历经30年的奋斗与坚守，留学人员创业园走出了一条具有鲜明特色的科创载体建设和人才引进培养之路。当前，要紧抓在外人才回流和加快构建现代化经济体系、推动新旧动能转换的重大机遇，更好发挥国际通道和科创引擎作用，以全球视野打造高水平国际化人才高地，让更多国际科创人才、先进技术成果汇聚涌现，孕育转化为新质生产力，为区域产业向高端跃升和经济高质量发展注入新动能。

活动中，由中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会（简称“留创园工委会”）与中国科学院科技战略咨询研究院共同研究编制的“海归上市公司国家高新区贡献度排行榜”和《2024年中国留学人员创业园区孵化基地竞争力报告》发布。

《报告》显示，自2018年开展评价以来，中国留学人员创业园区孵化基地截至2023年底已发展至68家，累计孵化留学人员企业超过2.05万家。其中，国家高新技术企业3990家、专精特新企业697家、国家级专精特新“小巨人”企业437家、上市挂牌企业322家；累计吸纳留学人员5.93万余名，其中，有2499人纳入国家和省级人才计划项目。在本年度孵化基地评价中，上海漕河泾留学人员创业园、苏州留学人员创业园、上海张江留学人员创业园位列综合实力排名前三。

中国技术创业协会副理事长、留创园工委会专职副会长兼秘书长郎靖表示，目前全国建成并维持运营的留学人员创业园达327家，较20世纪90年代建设初期增长约10倍；累计孵化留学人员企业超过5万家、国内外上市企业1000余家；累计吸纳留学人员超过8.5万人，汇聚了近万名国家和省市各级创新创业人才，成为留学人员回国创新创业的热土，是区域发展新技术、新产业、新业态及对外开放的重要载体。

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