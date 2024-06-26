“慢乙肝功能性治愈创新药物的研究与开发”项目负责人张弛在二〇二四（第十届）中国海归创业大赛决赛中。

主办方供图

本报苏州电 （记者孙亚慧）近日，由中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会主办，江苏省高新技术创业服务中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会等单位联合主办的2024（第10届）中国海归创业大赛顺利落下帷幕。近120支海归创业团队汇聚苏州高新区，经过复赛和决赛的角逐，西安新通药物研究团队的“慢乙肝功能性治愈创新药物的研究与开发”项目获得冠军。

本届海归创业大赛复赛和决赛共为期3天，其中，复赛项目分4组进行路演，由来自启迪创投、中信建投等专业投融资机构的28名评委，从团队、技术、市场、财务等4个维度对团队进行现场评分，共有20个项目晋级决赛。决赛中，7名投资人对晋级项目进行最后评定，最终，“慢乙肝功能性治愈创新药物的研究与开发”项目获得一等奖，“集成电路核心装备——12寸去胶设备研发及产业化”“光本位科技——光子AI计算研发平台”和“赋乐科技——通信骨干网数智化建设”3个项目获得二等奖，“实用化量子计算与量子安全解决方案”等6个项目获得三等奖，另有10个项目获优胜奖。

据了解，本届海归创业大赛采用线下直通选拔与线上报名评审相结合的方式征集遴选优质参赛项目。其中，在北京、包头、兰州、成都、长沙、中山、深圳、宁波、上海、合肥、郑州、徐州、烟台、昆山、南京等地举办了16场“线下直通车”项目路演，评选出复赛入围项目82个，在复赛入围项目总数中占比超过六成。

中国海归创业大赛是在科技部、工信部、教育部、人力资源和社会保障部、致公党中央、中国科协的共同指导下，发起举办的面向海归的全国性活动。大赛秉持“创新驱动·海创中国”的主题和“以赛事为平台，以服务为核心”的理念，集聚创新资源和海创力量，构建服务赋能平台，助力科技成果转化与企业成长。

(责编：郝孟佳、李昉)