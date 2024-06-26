百年来，人文交流在中法两国交往中发挥着桥梁作用。日前，中法两国教育部门在巴黎共同举办首届中法教育发展论坛，重温教育交流佳话，总结教育合作成果，开启交流合作新篇章。

法国是最早与我国开展教育交流的西方大国之一。从150年前法国人士参与建设福建船政学堂，到上世纪初中国青年赴法负笈求学，再到如今中国一些高校内保存的法文教材和法式洋房，中法教育交流合作留下诸多珍贵的历史印记。

20世纪初，上海交通大学医学院前身——震旦大学医学院成立，以法国医学教学模式培养人才，培养出王振义、邝安堃等一批名医大家。1964年，中法两国正式建交后，当时的上海第二医学院即今天的上海交大医学院开设首届临床医学法语班。

去年，法国总统马克龙访华期间到访中山大学。中山大学的前身——国立广东大学曾参与筹备里昂中法大学，后者是近代中国在海外设立的唯一一所大学类机构。此外，20世纪80年代，中法两国政府在武汉大学试点开设中法数学班，培养了一批数学顶尖人才；1999年，同济大学与法国国立路桥学院签约成立中法工程和管理学院。

本世纪初以来，中法两国通过深化合作办学，使教育交流再上新台阶。据中国教育部提供的数据，目前，两国高校举办本科以上层次合作办学机构和项目69个，涉及清华大学、上海交通大学等50余所中国高校和法国巴黎中央理工大学、巴黎第一大学等60余所法国高校。

中国积极借鉴法国工程师教育的先进经验，双方合作创建北京航空航天大学中法工程师学院、中山大学中法核工程与技术学院、上海交通大学巴黎卓越工程师学院等多所学院。

法国是欧洲较早将中文纳入国民教育体系并由国家制定教学大纲的国家。法国目前建有18所孔子学院和1个孔子课堂，法国国民教育部汉语总督学易杰说：“中文已成为法中友谊的载体。”目前，在许多中国高校开设有法语语言文学专业本科教学点。

中方官员在巴黎举办的中法两国教育发展论坛上表示，中法两国有着悠久的合作历史和深厚友谊，教育合作是双方人文交流的重要部分。为积极落实中法两国元首达成的共识，中法双方将深化教育交流与合作，促进学生平衡流动，在基础研究、技术创新以及产业合作等方面拓展合作前景，为实现可持续发展目标共同寻求科学解决方案。

法国高等教育和科研部长西尔薇·勒塔约说，过去一年来，双方高校合作和高层次人才交流蓬勃发展，高度的合作热情体现了共同的愿景。今年是中法建交60周年和中法文化旅游年，这为两国加强教育合作提供了契机。法中教育界将携手搭建桥梁，促进均衡互利的交流合作，共同应对气候变化等全球性挑战。

武汉大学教授、武汉大学中法人文交流研究中心主任王玉珏接受记者采访时说，中法作为东西方两个文明大国，在长期的教育交流中，每一次的相遇与碰撞都迸发出巨大的能量。

复旦大学中外人文交流研究中心主任张骥接受记者采访时说，当今世界面临诸多新挑战，中法教育合作在应对全球性问题、培养新一代人才方面具有广阔前景，将造福两国人民。

（据新华社电 记者徐永春）

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