原标题：一堂离校前的“大思政课”

近日，话剧《烈火中永生》在石家庄学院北校区小礼堂上演。话剧情节紧凑，人物形象饱满，让台下的观众仿佛置身于那个风雨飘摇的岁月，一个多小时的演出赢得大家的阵阵掌声。

话剧取材于经典小说《红岩》，由学校化工学院/生物医药学院大学生话剧团历时半年时间精心打造，此次演出是该话剧的首场演出，也是专门奉献给即将离校的2024届毕业生的专场演出。

当演到江姐、许云峰等人英勇就义的一幕时，台下的2020级化学专业的王菊眼睛有些湿润：“这些英雄其实也是有血有肉的普通人，他们有亲人、有家庭、有感情、有牵挂，但他们为了理想抛弃了这一切，让人敬佩！”

即将毕业的张孟科至今还记得刚入学时观看的话剧《爱在天际》，这让她第一次认识了“两弹元勋”郭永怀，后来她还观看过讲述援鄂医疗队故事的话剧《逆袭》、讲述“杂交水稻之父”袁隆平故事的话剧《禾下乘凉梦》。“这些讲述英雄故事的话剧，在我迷茫的时刻，带给我很多启迪和鼓舞！”

台上表演话剧的同学全部来自制药工程、化学、药物制剂等理工科专业，他们平时忙着在实验室里做实验，脱掉白大褂，竟也能把话剧演得有模有样。没有专业的表演老师指导，他们只能一点点自己琢磨，理工科的课程多，排练往往只能安排到晚上八点以后，或者占用周末休息时间。

“一分耕耘一分收获，付出多，收获也就更多。”来自2020级制药工程专业的张晓霖感触最深，他入学不久就加入话剧团，后来任团长，先后参与三部话剧的排演工作。“我特别感谢话剧团的那段经历，从价值观念，到文化素养，再到语言表达、沟通能力，我收获了很多”。

2021届药物制剂专业毕业生芮如成，曾在话剧《马兰花开》中饰演邓稼先，大学期间入了党，并考取沈阳药科大学硕士研究生，毕业后被一家大型国企录用。排演话剧给他的大学生活带来了新的体验，让他收获了精神上的成长。“邓稼先的经历已经注入了我的灵魂，在面临一些困难或者艰难抉择时，我都会想若是邓稼先该如何处理，内心一下子便释然了！”芮如成的好友、曾在话剧《马兰花开》中饰演钱学森的张睿博，大学期间参军入伍服役两年，复学后考取天津科技大学研究生，他至今还记得话剧团指导老师的叮嘱，“希望将来的你能成为钱学森先生那样的国之栋梁”。

《烈火中永生》是化工学院/生物医药学院为2024届毕业生上的最后一堂思政课。学院相关负责人表示，希望以经典的红岩故事激励学生，以榜样去启发学生，在大学生即将奔赴各个工作岗位前夕，引导学生将“小我”融入“大我”，展现青春最美的姿态。

（记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 文晶晶 王卫博）

(责编：李昉、郝孟佳)