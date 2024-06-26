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点亮青少年科学梦想

——安工大探索科普教育新模式

2024年06月26日08:17 | 来源：科技日报
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原标题：点亮青少年科学梦想

“为什么自行车停下来要支架，但在运动时却不需要？”“夏天我们去游乐场，水上滑滑梯是什么形状？”近日，位于安徽省马鞍山市的安徽工业大学（以下简称“安工大”）物理实验厅热闹非凡，马鞍山第八中学学生正在这里进行一场沉浸式科普体验。安工大物理实验中心负责人孙文斌利用陀螺实验、最速降线等装置，巧妙地展示一个个生动有趣的现象。学生围拢在他身边，全神贯注地观察、聆听，并与他频繁互动，共同探讨科学奥秘。

近年来，安工大积极探索高校引领青少年科普教育的新模式，充分利用学校实验室先进科学仪器设备和雄厚的师资力量，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，向马鞍山市青少年传播科普知识。这一做法取得显著成效，获得社会广泛好评。

建设科普教育基地

安工大物理实验厅始建于2007年，目前已建成300平方米场馆，配置了展现力、热、电、光、磁等物理现象和物理规律的演示仪120余台。如今，这个物理实验厅已作为安徽省科普教育基地对外开放，安工大17位物理相关专业骨干教师参与到科普工作中，化身“百科全书”，向孩子们讲授科学知识。

身为安工大物理实验中心负责人，孙文斌坚持科普教育已有17个年头。他深刻地感受到，科普的难点不在“科”，而在“普”。

“科普不是讲晦涩难懂的道理，也不是刻板无趣的解说，而是通过展示科学现象让青少年爱上科学，进而走上探索科学的道路。”孙文斌对记者说。

在安工大物理实验厅内，各种各样的实验装置将共振现象、机翼压差原理、磁悬浮电机技术、光学幻影等高深物理知识转化为直观可感的实践体验。青少年们在老师的悉心讲解和指导下，感受这些装置的神奇魅力。通过操作电磁驱动装置等实验仪器，同学们享受到科学知识的乐趣。

孙文斌说：“这里的每一台实验仪器都有故事。这个实验厅经过多次搬迁和组合，才形成如今的规模。因此，我们会竭尽全力发挥它的作用，让每名学生都能从中受益。”

据统计，该校每年接待来自马鞍山七中、湖东路二小、东苑小学等学校的中小学生达30余场次，在青少年心中种下了科学的种子。

组建志愿者服务队

近年来，安工大积极举办科普活动周、科普开放日、中小学生科普校园行、科普讲座等活动。学校选派教授、组织学生社团前往马鞍山二中、红星中学、马鞍山科技馆等地传播科普知识。

“原来地球这么小，太阳那么大”“声波炮真厉害，有的声音耳朵也听不到”“快看，这个机器能识别出我们”……周末的马鞍山科技馆一片热闹景象，身穿红马甲的志愿者们耐心地为孩子们解释科学现象。这些志愿者来自安工大“蒲公英”志愿者服务队。

安工大“蒲公英”志愿者服务队成立于2020年，现有研究生65名、本科生50名，他们定期为青少年举办各种科普活动。

“蒲公英”志愿者服务队负责人、安工大微电子与数据科学学院研究生陈志乐介绍，志愿者服务队曾名为“数理行知”，后改为“蒲公英”，寓意着科普教育如蒲公英的种子一般，飘进千万个孩子的科学梦中，飘进未来科学家们心里。

自成立以来，“蒲公英”志愿者服务队在马鞍山市湖东路二小、佳山社区、金家庄街道等设立了10个“移动科技馆”，举办300余次科普讲座、研学及支教活动，累计服务中小学生超1.5万人次。

安工大微电子与数据科学学院研究生吴智璞是“蒲公英”志愿者服务队的一员，他几乎每周都会参加科普活动。“每当看到孩子们充满求知欲的眼神，我就深切体会到，参与科普志愿活动是一件非常有意义的事情。”吴智璞说。

“下一步，我们将动员更多院系、更多专业的师生参与到青少年科普教育中，开展高质量、多样化、个性化的科普活动，用科普教育点亮青少年科学梦想。”安工大党委书记陆林表示。

（记者 洪敬谱 通讯员 张 苒）

(责编：郝孟佳、李昉)

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