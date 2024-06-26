原标题：山西农业大学新技术助小麦高产

近日，记者从山西农业大学获悉，该校小麦玉米一年两熟高产攻关团队研发的“耕播优化水肥精量绿色高产栽培技术”日前在“烟农1212”高产示范田进行实收测产，11.78亩“烟农1212”小麦，取得亩产690.57公斤的好成绩。

测产当天，专家组听取了项目组研究应用该技术的情况报告，并根据农业农村部相关要求，在示范区用联合收割机收割11.78亩连片田块的小麦。收割前，专家组对联合收割机进行清仓检查。收割后，专家组丈量面积、称重并计算产量。经过严格的面积核实、称量、扣除水分和杂质后，得出小麦平均亩产690.57公斤的结果。

近年来，山西农业大学小麦玉米一年两熟高产攻关团队优选品种，提升整地与播种的质量，精准高效地进行水肥管理，优化病虫草害综合防治措施，研发集成以滴灌水肥一体化技术为核心的冬小麦—夏玉米“耕播优化水肥精量绿色高产栽培技术”。

今年，该技术在山西省永济市董村农场实施大面积示范，示范面积达1000亩，其中高产创建核心区160亩。山西农业大学相关负责人介绍，此次示范真正实现了让技术从专家试验田走向农民生产田，充分发挥了“耕播优化水肥精量绿色高产栽培技术”在提升产量方面的潜力，提高了水肥利用效率，实现了增产增收。

农业农村部小麦专家指导组副组长、山东农业大学原副校长王振林介绍，当地小麦的平均产量约为每亩400公斤，而示范点小麦平均亩产比当地小麦的平均亩产高290公斤。

当天，山西省永济市小麦种植大户王强也参与了小麦测产，结果令他十分开心。

“近年来，我管理的这块土地亩产500—550公斤小麦，但是今年应用绿色高产栽培技术后，亩产超过690公斤，达到了预期目标。”王强说。

（记者韩荣）

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