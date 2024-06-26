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内蒙古通辽推广“冬黑麦+”种植模式

2024年06月26日08:14 | 来源：科技日报
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原标题：内蒙古通辽推广“冬黑麦+”种植模式

近日，中国农业大学与内蒙古民族大学、内蒙古自治区通辽市农牧科学研究所联合召开的“冬黑麦+”种植技术模式观摩会，在通辽市开鲁县林辉草业种植有限责任公司的种植田内举行。记者在现场看到，一人高的冬黑麦郁郁葱葱，一派生机盎然的景象。该种植田共有冬黑麦1000亩。测产结果显示，冬黑麦亩产鲜草可达3.18吨。

观摩会上，中国农业大学教授、国家牧草产业技术体系岗位专家王显国介绍，“冬黑麦+”种植模式，为打破饲草增产瓶颈提供了可能性。黑麦是越冬作物，返青早，生长速度比春播燕麦快，通常在5月底至6月上旬即可收获，更利于调制干草。采用“冬黑麦+青贮玉米”轮作模式，可在不占用耕地的情况下，提高优质饲草供应量，从而有效缓解当地优质饲草的供需矛盾。

黑麦叶量大，茎秆柔软，营养丰富，可做粮食，也是优质饲料。黑麦由中东地区引入我国后，主要栽培于北方山区或较寒冷地区。和其他谷类相比，黑麦适应能力强，在高海拔地区生长良好。在所有小粒谷物中，其抗寒能力最强，生长范围甚至可至北极圈。

作为禾本科一年生越冬性饲草作物，冬黑麦可以一年两作。这能有效缓解冬春季节饲草短缺对养殖业的影响，助力规模化养殖。同时，利用冬、春冷凉季进行冬黑麦生产，既能提高土地利用率，还可以覆盖冬、春季裸露土地，防风固沙效果明显。

通辽市农牧科学研究所作物与旱作研究室主任白乙拉图说：“冬黑麦在通辽地区有非常大的种植价值，一方面在生态保护上能提高土壤防风蚀能力；另一方面可以提高土壤肥沃指数，不影响下茬荞麦、向日葵以及青贮玉米等作物的种植。和以往相比，推广应用冬黑麦一年两作种植技术后，基本实现了增收。目前，通辽市冬黑麦推广种植面积累计达1万多亩。”

（记者张景阳）

(责编：郝孟佳、李昉)

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