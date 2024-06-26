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2024年度陈嘉庚科学奖和陈嘉庚青年科学奖颁奖

2024年06月26日08:11 | 来源：科技日报
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原标题：2024年度陈嘉庚科学奖和　　陈嘉庚青年科学奖颁奖

6月25日，中国科学院第二十一次院士大会颁发2024年度陈嘉庚科学奖和陈嘉庚青年科学奖。图为颁奖仪式现场。记者 洪星摄

6月25日，中国科学院第二十一次院士大会颁发2024年度陈嘉庚科学奖和陈嘉庚青年科学奖。图为颁奖仪式现场。记者 洪星摄

2024年度陈嘉庚科学奖和陈嘉庚青年科学奖25日在中国科学院第二十一次院士大会上揭晓。5个项目获得陈嘉庚科学奖，10位青年科学家获得陈嘉庚青年科学奖。

为了突出奖励原创、鼓励创新、追求卓越的导向，进一步提升奖项含金量和影响力，陈嘉庚科学奖基金会对评选流程进行了优化，增设了总评奖委员会，并于2023年9月启动了2024年度陈嘉庚科学奖和陈嘉庚青年科学奖推荐评审工作。

经过通信评审、各专业学部评奖委员会初评、总评奖委员会终评等程序，“拓扑电子态计算预测及其材料发现”“功能介孔材料设计合成与应用” “风尘堆积与亚洲气候格局重组”“信息超材料”“铌酸锂光子芯片”5个项目获得陈嘉庚科学奖；北京大学教授马滟青、中国科学院数学与系统科学研究院研究员田一超、中国科学院上海有机化学研究所研究员左智伟、中国科学院生物物理研究所研究员高璞、清华大学副教授葛亮、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员王敏、中国科学院地球环境研究所研究员晏宏、清华大学教授朱军、西安交通大学教授李苏植、燕山大学教授赵智胜10位青年科学家获得陈嘉庚青年科学奖。

据悉，陈嘉庚科学奖是以著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生的名字命名的科学奖励，其前身是1988年设立的陈嘉庚奖。2003年，经国务院同意，中国科学院和中国银行共同出资成立陈嘉庚科学奖基金会，设立陈嘉庚科学奖，旨在奖励近期在中国做出的重大原创性科学技术成果。陈嘉庚青年科学奖于2010年设立，旨在奖励在中国独立做出重要原创性科学技术成果的青年科技人才。

（记者陆成宽）

(责编：郝孟佳、李昉)

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