人民网北京6月25日电 （记者孙竞）记者从首都师范大学获悉，琴澳家校社协同育人“教联体”建设行动启动仪式日前在横琴粤澳深度合作区召开。该建设行动由横琴粤澳深度合作区民生事务局与首都师范大学合作开展。

横琴粤澳深度合作区执行委员会副主任吴子健表示，合作区是推进内地与澳门教育融合发展的先行地，将进一步加强与澳门的合作，加深与学校、家庭与社会的联系，形成更加紧密的教育联合体，共同为孩子们的成长成才创造更好的条件和环境。

首都师范大学党委常委、副校长韩继华指出，首都师范大学将与合作区携手，围绕教育生态建设、教育制度建设、教育功能建设和教育能力建设四大核心任务，为琴澳“教联体”建设提供专家支持、骨干教师培训、活动指导、模式探索、特色提炼与品牌打造，整体推动“教联体”工作的开展。

“横琴粤澳深度合作区毗邻澳门，多元文化交融，教育资源丰富，具有粤澳合作和家校社协同育人合作的先天优势。”广东省教育厅副厅长朱建华表示，未来将以琴澳家校社协同育人“教联体”建设行动为契机，努力探索家校社协同育人的“横琴路径”，增进两地教育合作与深度融合，为粤港澳大湾区的教育发展打造样板。

教育部基础教育司二级巡视员王新立指出，家校社协同育人“教联体”是以学生健康快乐成长为目标、以学校为圆心、以区域为主体、以资源为纽带，促进协同育人的一种新的工作方式。要坚持问题导向，借助“教联体”建设破解家校社协同育人机制建设痛点难点。要利用好区位优势，整合资源打造琴澳协同育人“教联体”品牌。

会议发出《琴澳家校社协同育人“教联体”建设行动发布倡议书》，提出六大倡议，即扎实推进琴澳协同育人“教联体”、完善家庭教育指导服务“全链条”、强化学校协同育人“主阵地”、家庭要做孩子成长“合伙人”、增强社会资源的“社会教育力”、打造横琴—首师大协同育人的“研用联盟”。

启动仪式上，首都师范大学学前教育学院党委书记胡洁、学前教育学院院长康丽颖，澳门圣若瑟大学客座研究员邵艳菊等八位专家获聘为琴澳家校社协同育人“教联体”建设行动指导专家。琴澳家校社协同育人“教联体”创建实验校接受授牌。

“琴澳融合推进家校社协同育人‘教联体’机制建设”圆桌论坛同场举行。来自北京、澳门、四川成都、广西防城港、广东珠海及合作区的7位专家就“教联体”建设、健全学校家庭社会协同育人机制的有效方式、问题及困难等进行了研讨。

(责编：李昉、刘凡)