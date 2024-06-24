2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

北京科技大学成立于1952年，是一所在国内外享有盛誉的教育部直属全国重点大学，是首批“211工程”、“985工程”优势学科创新平台建设高校、国家“双一流”建设高校，是教育部卓越工程师教育培养计划首批实施高校，也是教育部直属高校里第一个承担国家重大科技基础设施建设任务的高校。

人民网：2024年学校招生政策有哪些亮点或新变化？

北京科技大学：2024年，北京科技大学精心打造9个拔尖人才培养项目，新增材料智能技术专业，继续稳步实施大类招生，坚持“零门槛”转专业，继续实行“本科生全程导师制”“本硕贯通”“助推高质量就业”等人才培养举措。

人民网：2024年学校招生计划及专业有无变化？具体是怎样的？

北京科技大学：2024年，学校本科招生计划3510人，较2023年增加60人。学校今年新增材料智能技术、工程力学专业，新开办采矿工程国际班。

材料智能技术专业面向全国招收40人。学校是国内第一个开设此专业的高校，该专业将人工智能技术与材料研发相结合，推动材料在高效计算、自主实验、材料大数据技术、材料智能化制备加工技术等方面的发展，培养能够应对未来材料领域智能化高质量发展需求的复合型人才。

工程力学专业面向学校矿业类学生招生，学生在完成大一课程后，可以选择转入工程力学专业，该专业实行小班培养，预计招收20人。该专业面向国家深地、深空、深海“三深”重大发展战略需求，培养具有宽广的数学、物理、信息基础知识，精通基于力学原理的理论建模、试验测试、数值计算和数据分析技术，熟练掌握从力学的角度处理工程技术问题的复合交叉型人才。

2024年，学校采矿工程和北语西班牙语专业开展联合学士学位招生培养，选拔矿业类学生组建采矿工程国际班。

2024年，学校大数据管理与应用（大数据与金融试验班）招收190人。其中，大数据管理与应用专业开设3个班约90人。试验班是以大数据专业为依托进行 “数智+经管”宽口径厚基础高素质的复合交叉人才培养。北科大的大数据专业是国家一流专业。

人民网：学校的人才培养都有哪些特色？

北京科技大学：学校坚持以本为本，五项举措助力学生成长成才。

实行本科生全程导师制。学校为每一名本科生配备导师，贯穿大学本科全过程。导师能够有效帮助学生完成从中学到大学的转变、树立人生目标、解决学习中遇到的困难，让每一个学生有导师指导、有榜样学习、有朋辈辅导、有团队依靠。

坚持转专业零门槛，给学生更多专业选择权。零门槛：除了外语类保送生、艺术类、体育生，其他本科生在大一学年末或大二学年末，可以提出转专业的申请。不设限：各专业对转出人数不做限制，对学习成绩排名没有限制。如有必修课挂科，可以申请转入到对该课程没有必修要求的专业。有指导：学校开设了专业解读、生涯规划等课程，帮助学生进校一年后科学选专业。成功率高：从近几年数据来看，每年约300名学生转专业成功，比例约80%。

所有专业打通“本硕贯通”培养环节。学校强化本科生教学和研究生培养的有机衔接，让学生在大三或大四阶段就可以选修硕士课程，有机会缩短研究生修业年限，六年获得硕士学位，提前一年进入职场工作阶段。其中矿业、冶金是国家“双一流”建设学科，也是世界排名靠前的学科，这两个学科40%的学生有本硕贯通保研资格。

科学合理实施大类招生。北科大是最早实行大类招生改革的高校之一，近年来一直稳步推进。学校现在25个普通批招生专业里有14个大类，所有大类均保持了学科的统一性，既确保了学生培养的一惯延续，又扩大了学生专业学习的选择范围。

重视并鼓励学生参加科技创新项目。学校近年来在“挑战杯”系列竞赛中连续四届赛事捧得全国“优胜杯”，三次捧得首都高校最高集体荣誉“挑战杯”，稳居全国高校前列。学生机器人队、智能车队获得小平科技创新团队奖（中国青少年科技创新领域最高荣誉）。学校入选首批国家级创新创业学院建设单位、全国创新创业50强高校。

(责编：郝孟佳、刘凡)