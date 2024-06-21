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2024高招系列报道

北京航空航天大学：今年新增4个本博一体化卓越人才培养试验班

2024年06月21日14:55 | 来源：人民网-教育频道
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2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

北京航空航天大学是新中国第一所航空航天高等学府，隶属于工业和信息化部，在北京市拥有学院路校区、沙河校区，2023年建成启用北航杭州国际校园，是国家“双一流”建设高校。学校现有80个本科专业，动态优化调整后，拥有36个一级学科，26个博士后科研流动站，涵盖工、理、管、文、法、经、哲、教育、医、交叉10个学科门类。航空航天、信息、理科、文科、医工交叉五大学科群建设成效显著，8个学科入选“双一流”建设学科，形成了空天信优势突出、理工文医深度交叉、新方向持续引领的学科发展新格局。

人民网：2024年学校的高考招生专业有哪些？

北京航空航天大学：2024年，北航将新增4个本博一体化卓越人才培养试验班，分别为飞行器动力工程、网络空间安全、微电子科学与工程、人工智能四个方向。此外，北航今年还新增与中央财经大学合作项目，共同开展“计算机+金融”联合学位培养项目。

此外，学校将开设10个国家级平台本博贯通试验班、1个医工交叉特色试验班、1个国际化办学试验班、1个中外合作办学项目、4个大类招生试验班。

特殊类型及专项类招生信息，依据学校公布的相关招生办法执行。

人民网：学校的录取政策是什么？

北京航空航天大学：在考生思想政治品德考核合格、身体健康状况检查合格并符合相关专业培养要求、成绩达到相应批次录取控制分数线，符合学校调档要求的情况下，学校依据考生投档成绩、专业志愿和学校专业志愿分配政策，由高分至低分顺序录取并确定专业，不设专业志愿级差。考生投档成绩相同时，优先按各省（自治区、直辖市）确定的同分排序细则进行排序，若相关批次无同分排序细则，则依次比较语文、数学、外语、综合（高考综合改革省份为三门选考科目总分）科目分数进行排序。

考生所有专业志愿都无法满足时，若服从专业调剂，则调剂到相同科类(专业组)内其它符合录取条件且未录满的专业；若不服从专业调剂，作退档处理。确定专业时，同一考生如符合多项增加分数投档条件的，只能取其中幅度最大的一项分值，且不得超过20分。

对于河北、辽宁、山东、浙江、重庆、贵州等实行“专业+院校”投档模式的省份，以该省公布的高考投档录取规则为准。学校在内蒙古自治区原则上实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的规则，考生分数相同时，依次比较语文、数学、外语、综合科目分数排序录取。

其他相关具体录取政策，考生可在填报高考志愿前向学校相应省（自治区、直辖市）招生组负责人咨询。

人民网：四个大类招收的学生未来如何进行专业分流？

北京航空航天大学：学校今年新增4个大类招生试验班。四个大类专业招收的学生，入校后进入北航学院就读。除部分学院及部分专业外，其他学生经过第一年大类培养后，在充分尊重学生个人志愿和兴趣的基础上，学生可依据学校专业选择政策在本大类内自主选择专业学院就读；在二年级结束时，学生在专业学院内进一步选择具体专业。

人民网：实行高考综合改革的省份，报考学校的选考科目是什么？

北京航空航天大学：2024年，在高考综合改革省份，对考生选考科目要求为：报考北航理工科类招生专业、飞行技术专业，要求必选物理和化学，另外一门不限；报考北航文科类招生专业要求必选历史，另外两门不限；报考北航设计学类专业（艺术类专业），不限选考科目。强基计划、高水平运动队等特殊类型招生专业的选考科目，依据学校当年相关类别招生简章内容规定执行。

具体招生专业名称及对应选考科目要求，以各省级招生考试机构给考生公布的目录为准。

(责编：李依环、熊旭)

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