人民网北京6月21日电 （记者李昉）20日，中小学生质量教育读本新书发布会在人民教育出版社举办。

据介绍，该读本由国家市场监督管理总局组织编写，共两册，分别为《小学生质量教育读本》和《中学生质量教育读本》。小学生册围绕与小学生日常生活息息相关的质量知识展开，联系生动的事例设计问题情境，讲述质量故事，传递我国悠久的质量历史和先进的质量文化。中学生册运用丰富的案例，系统介绍质量内涵、质量方法、质量基础、质量安全及法治保障，以及中国特色质量管理实践和我国质量建设成就。

国家市场监督管理总局质量发展局副局长张蕾蕾介绍，编写出版这套读本是落实《质量强国建设纲要》“将质量内容纳入中小学义务教育”部署的具体行动。读本的出版有利于提升中小学生质量知识和技能、树立质量意识和理念，为质量强国建设培养生力军。

人民教育出版社总编辑王日春表示，中小学生质量教育读本是人教社在主题出版领域推出的又一精品力作。希望通过该读本，不断提升中小学生的质量意识、质量素养和质量自信，传承精益求精的工匠精神，主动参与质量共建共治共享活动。

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