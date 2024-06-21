2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

华东理工大学地处上海，1952年建校，原名华东化工学院，是教育部直属的全国重点大学，1993年更名为华东理工大学，是国家“双一流”建设高校。化学、材料科学与工程、化学工程与技术三个学科入选一流学科建设名单。

人民网：2024年学校招生政策有哪些亮点或新变化？招生专业有无增减？

华东理工大学：2024年学校招生总计划为4170名，较2023年有所增加。学校的优势招生专业，如工科试验班(智慧化工)、工科试验班(生物医药)、机械类(机械智能化实验班)、化学、“计算机与金融学”双学士学位、“能源与经济”双学士学位、“化工与工程管理”双学士学位等增加招生计划110名。总体招生计划分布在全国31个省（自治区、直辖市），且全部为本科计划，学制四年。

学校今年新增电子信息材料专业招生。为适应我国集成电路、微电子、半导体照明、微电子装备制造等国家战略性新兴产业发展需要，学校集全校优势资源设立该专业。本专业旨在培养能在电子信息材料及相关领域，特别是封装材料、工艺过程材料以及测试分析材料等领域，从事设计、生产、管理和新技术研究、新产品开发的高级工程技术人才。

人民网：请介绍一下学校的优势及特色专业。

华东理工大学：学校目前设置本科招生专业68个，其中国家一流本科专业建设点41个，包括化学工程与工艺、资源循环科学与工程、轻化工程、油气储运工程、生物工程、生物技术、生物科学、食品科学与工程等。

其中，“化学工程与工艺”是中国大陆高校首个通过ABET认证的专业，“化学”是中国大陆高校首个通过中俄联合国际理科专业认证的专业，商学院全部专业通过三项全球权威国际认证——AACSB（国际精英商学院协会）认证、EQUIS（欧洲质量改进体系）认证、BGA（商学院毕业生协会）认证，药学专业通过教育部普通高等学校药学专业认证。

此外，化学工程与工艺、资源循环科学与工程、轻化工程、油气储运工程、生物工程、食品科学与工程、制药工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、自动化、电气及其自动化工程、计算机科学与技术、信息工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、环境工程、能源与动力工程等19个专业通过工程教育专业认证。

人民网：考生报考时需要注意什么？您对考生填报志愿有什么建议？

华东理工大学：对实行高考综合改革试点的省份，考生在填报高考专业志愿时，选考科目范围必须符合学校相关招生专业的选考科目要求。

对实行高考综合改革“3+3模式”省份（上海、浙江、北京、天津、山东、海南），选考科目要求包括：物理必选+化学必选（简称“物化双选”）、不限。

对实行高考综合改革“3+1+2模式”省份（河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆、吉林、黑龙江、安徽、江西、广西、贵州、甘肃），物理科目类再选科目要求包括化学必选、不提科目要求等科目组合，历史科目类再选科目要求均为不提科目要求。

人民网：请介绍一下转专业政策。

华东理工大学：“双向选择”转专业是学校推进素质教育、鼓励个性发展、强化质量意识、改革培养模式的一个重要举措，使优秀学生和确有专长的学生能够脱颖而出。

本科一、二年级的学生在学校规定的时间内（一般在每学年第二学期），可根据自己的意愿提出转专业的申请，学校将根据学生的学业成绩和个人特长，按照一定的筛选规则和程序，批准部分学生转入其他专业学习。转专业比例可达15%。

具体安排以学校教务处当年公布的通知为准。

(责编：李依环、熊旭)