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“江南匠心”非遗展在常纺职院举行

2024年06月21日08:18 | 来源：科技日报
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原标题：“江南匠心”非遗展在常纺职院举行

记者6月19日获悉，“江南匠心”——吴青阳紫砂和“常州三宝”非遗展近日在江苏省常州纺织服装职业技术学院（以下简称常纺职院）举行。现场集中展示了中国紫砂非遗传承人吴青阳的紫砂作品，以及常州梳篦、乱针绣、留青竹刻等非物质文化遗产，为观众呈现了一场视觉与文化的双重盛宴。

“我们组织举办此次特色活动，是为了加快文化创意人才培养，引导学生‘守匠心、习匠术、明匠德’，更是为了推动中华优秀传统文化的创新转化和融合发展，不断提升传统文化的生命力与创造力，推动非物质文化遗产的挖掘与保护。”常纺职院党委书记吴访升说。

记者了解到，常纺职院通过整合师资、发挥专业优势、深化合作等举措，加速文创人才培养。学校引入中国陶瓷艺术大师王亚平等，积极建设名师队伍，并依托学校多年来艺术设计专业的建设经验，打造了工艺美术、视觉传达等新兴专业。常纺职院还建成了面积3000平方米的文化传承与创新中心，涵盖20多个工作室。同时，学院与地方美术馆合作建立文创研发基地，开发文创产品100多件，并与大师共建非遗工作室、学生文创研习基地等，为传统文化的传承与创新注入了新活力。（记者李诏宇 通讯员夏斌 蒋鹏）

(责编：李昉、李依环)

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