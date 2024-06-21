原标题：陕西“五业”联动延伸职业学校办学空间

“随着航空工业智能化水平提升，我们对人才的要求越来越高，希望招到有‘绝招绝活’的人才快速融入制造体系。”航空产业链链主企业代表张津硕说。

近日，职业教育服务陕西省重点产业链发展研讨会在西安航空职业技术学院举行。围绕如何优化高等职业教育专业结构，推动人才链产业链精准对接，7条重点产业链链主企业代表与6所职业院校代表在会上开展了面对面交流。

2024年，陕西省明确提出打造航空、航天、无人机、机器人、太阳能光伏、光子、碳纤维及复合材料等34条重点产业链。以链布局、因链集聚，成为陕西加快构建现代化产业体系的重要特征之一。陕西省将“强化人才支撑”作为产业链发展的重要保障，明确要求提升链主企业产业带动能力和产业链企业创新能力。

产业链发展快不快、质量高不高，和技能人才密切相关。讨论会上，与会企业纷纷为职业院校的课程设置方向出谋划策。西安鑫垚陶瓷复合材料有限公司副总经理许建锋表示，希望职业院校能发挥实训优势，将人才专业能力与基础研发能力、培养计划面向企业开放，让企业更好地了解学院的专业设置，共同开展横向课题。

“我们正在研制市域产教联合体建设指导意见和行业产教融合共同体建设指导意见，进一步推动省级职业教育‘一体两翼’建设。”陕西省教育厅职业教育与成人教育处一级调研员滚多海说。

隆基绿能科技股份有限公司校企合作高级经理郑婷告诉记者：“公司计划在学校里建设分布式电站，将真实案例和项目落在学校里，以此培养实战型人才。”

“我们鼓励企业在学校建设生产性实训基地、学校在企业建设校外实训基地。”滚多海表示，产教融合、校企合作是职业教育改革的重点和难点，发展职业教育已不再是教育部门的“独角戏”。记者了解到，接下来，陕西省将构建“产业、行业、企业、职业、专业”五业联动的职业教育发展新机制，推动校企共建共管产业学院、企业学院，延伸职业学校办学空间。

产业高度决定地区高度，产业发展需要人才推动。当前，陕西省立项建设18个市域产教联合体、15个行业产教融合共同体、78个开放型区域产教融合实践中心和33个校企合作典型生产实践项目。其中，西安航空高端制造产教联合体获批入选国家首批市域产教联合体。

西安航空职业技术学院党委书记金文表示，作为全国唯一一所航空类“中国特色高水平高职学校”、教育部第一批示范性职教集团（联盟）培育单位，西安航空职业技术学院将积极对接航空产业、不断优化专业布局，为地方产业发展贡献力量。

滚多海表示，陕西省职业教育将坚持“重点产业链发展需要什么，职业教育建设什么”“重点产业链需要哪类人才，学校培养哪类人才”的理念，紧密对接秦创原创新驱动平台和陕西高端企业行业，切实为陕西经济发展和产业转型升级提供人才支撑。（记者 王禹涵）

(责编：李昉、李依环)