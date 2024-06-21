原标题：第七届中华职业教育创新创业大赛总决赛圆满收官

记者6月19日获悉，以“职教育工匠·双创筑梦想”为主题的第七届中华职业教育创新创业大赛全国现场总决赛近日在山东日照落下帷幕。大赛期间，来自全国各地的团队同台竞技，用新理念、新技术，共绘职业教育创新创业新蓝图。

大赛由教育部、人力资源和社会保障部指导，中华职业教育社主办，山东省中华职业教育社、日照市委市政府、日照航海工程职业学院承办，参赛项目涉及农林、畜牧、文化创意、机械能源、电子信息、生物医药等十多个领域。

大赛分校级初赛、省级赛和全国赛三个阶段。全国31个省、自治区、直辖市132所院校的135个优秀项目进入全国现场总决赛。经评定，成都市技师学院“可装配式便携柔性真空吸盘”等项目获得中职组一等奖，太原旅游职业学院“晋工巧作——古建筑榫卯模型”等项目获得高职组一等奖，广州软件学院“芯测——引领闪存芯片测试产线自动化升级”等项目获得本科组一等奖。

全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长郝明金表示，开展创新创业教育是职业教育的应有之义，要保护好、开展好职业院校学生的创新创业活动。他希望青年学子增强本领，在实践锻炼中磨砺坚韧品格。职业院校要坚持“办好人民满意的职业教育”理念，教育引导广大学生德技并修，着力培养更多高素质的技术技能人才。社会各界要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，争做职业教育的宣传员、支持者，不断提高技术技能人才经济收入和社会地位，为职业教育发展和创新创业营造良好环境，激励更多青年学子走技能成才、技能报国之路。

总决赛期间还举行了大赛项目成果转化、校企合作、就业实习、日照市产业项目等多个领域多个项目签约仪式，举办了中华职业教育创新创业成果展。（记者周思同）

(责编：李昉、李依环)