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扬州市职业大学：“石榴树下”的思政课花开入心

2024年06月21日08:07 | 来源：光明日报
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原标题：扬州市职业大学：“石榴树下”的思政课花开入心

“在回监狱的时候，扬州江都籍革命烈士许晓轩悄悄带回了一株石榴树苗，种植在重庆白公馆监狱的放风坝上，如今，这件‘活’文物在扬州开枝散叶，子株在许晓轩故居和扬州市职业大学开花结果。”日前，在江苏省扬州市职业大学西门北角的石榴园，“石榴花开我心中”思政课开讲。每逢石榴花开花的时节，这棵石榴树下总会围满年轻的面孔，扬州市职业大学“晓轩先锋队”的师生们深情地回忆着许晓轩烈士的事迹，把如“石榴花”般“忠诚、奋斗、担当、奉献”的精神融入他们的血脉中。

在“石榴花开我心中”思政育人品牌的影响下，扬州市职业大学师生还走出校园，把思政课“搬进”许晓轩故居，学生们围坐在故居院子的石榴树下，在老师和讲解员的生动诠释中感受革命力量，“石榴树下”的思政课参与人数近万人。

让思政教育真正走进大学生的内心，是高校大思政建设的重要课题。扬州市职业大学“石榴花开”网络思政工作室负责人告诉记者：“工作室围绕学生关注点进行多重探索，一些短视频、校园原创歌曲、微党课等火爆‘出圈’，得到了学生们的点赞。”近年来，扬州市职业大学“数”说大思政课，创新打造“为党奋斗 为国而歌——青年的榜样·聂耳”“骑行在路上的党课”等高质量微党课，创作《希望》《六月里的话》《我们是中国青年》等“运河”系列组歌27首，让“云上思政”直击人心。

革命文物是讲好思政课的生动教材，也是推动“大思政课”建设的“第二课堂”。扬州市职业大学“晓轩先锋队”指导老师巴一斯说：“‘晓轩’不仅是烈士许晓轩，也早已成为每一个扬州职大学子的精神标识。”扬州市职业大学党委书记马顺圣表示，近年来，该校创新“大思政课”打开方式，打造“石榴花开我心中”思政育人品牌，“花”式育人探索开创了该校思政教育新局面。

（记者 苏雁 杜倩 通讯员 袁泉 张鹏程）

(责编：李昉、李依环)

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