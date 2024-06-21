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2024年高考“云咨询周”活动将举行

2024年06月21日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月20日电  （记者吴月）记者从教育部获悉：根据教育部“2024高考护航行动”安排部署，结合全国各省（区、市）高考志愿填报时间安排，2024年高考“云咨询周”活动将于6月22日至28日在教育部阳光高考信息平台举行。

　　活动期间，平台将提供文字问答和视频直播，文字问答咨询时间为9点至17点，鼓励高校积极采用视频直播方式开展招生宣传和咨询。各高校将加强线上招生宣传，为考生、家长提供准确权威、周到细致的志愿填报咨询指导和服务。

　　据介绍，阳光高考信息平台今年推出免费的“阳光志愿”信息服务系统，考生可通过系统事先对高校的专业培养、就业方向、职业发展等有关信息进行全方位了解，增加咨询的针对性和效率。考生可通过教育部阳光高考信息平台网页、阳光高考信息平台微信公众号、“阳光高考”百度小程序等参与咨询周活动，了解有关高校的视频直播活动安排。

　　高考咨询周网址为https://gaokao.chsi.com.cn。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月21日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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