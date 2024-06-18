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中国音乐学院制作歌剧《原野》首演 拓展高校歌剧创演空间

2024年06月18日17:00 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国音乐学院制作歌剧《原野》首演 拓展高校歌剧创演空间

作为中国音乐学院庆祝建校60周年的首推大剧，歌剧《原野》14日晚在中央歌剧院剧场首演。新版由中国音乐学院出品、中国音乐学院艺术实践中心统筹监制，全新制作设计使这一中国歌剧史上里程碑式的经典作品再焕光芒。

指挥家李心草现场指挥。 中国音乐学院供图

指挥家李心草现场指挥。 中国音乐学院供图

歌剧《原野》由中国音乐学院教授、作曲家金湘作曲，作为首部代表中国歌剧走出国门的作品，多年来久演不衰。本次中国音乐学院制作版本由中国音乐学院院长、指挥家李心草担任艺术总监及指挥，中国音乐学院表演教研室主任、声乐歌剧系教授陈蔚担任导演，中国音乐学院交响乐团演奏，汇集业内一线艺术家及校友资源，力求以一部具有当代审美与国际面貌的作品致敬经典，展现中国音乐学院的艺术特色。

据介绍，主创团队以曹禺先生的话剧原著和歌剧文本为基础进行创作设计，严格按照作曲家金湘的钢琴谱和总谱进行演员音乐作业和乐队排练，完整呈现音乐规模，使观众既欣赏到“原汁原味”的中国歌剧经典，又能从中品味出具有时代眼光的新意。从宏大的舞美设计到精致的人物造型，再到演员们的精湛演技和深情演唱，每一个细节都展现了制作团队对艺术的执着追求和匠心独运。

歌剧《原野》剧照。 中国音乐学院供图

歌剧《原野》剧照。 中国音乐学院供图

演出团队主要由中国音乐学院教师、杰出校友、优秀学生组成，特邀业内顶尖艺术家重磅加盟。首演由中国音乐学院附中校友、男中音歌唱家、中国歌剧舞剧院一级演员高鹏，中国音乐学院校友、女高音歌唱家、中央歌剧院一级演员尤泓斐，中国音乐学院青年教师、男高音歌唱家、一级演员薛皓垠，中国音乐学院副教授、女中音歌唱家郝苗，男低音歌唱家、中央戏剧学院副教授赵明，男高音歌唱家、中央歌剧院一级演员李想联袂呈现。同时，中国音乐学院声乐歌剧系的本科学生组成合唱团参与到表演之中，为本场演出贡献新声。

歌剧《原野》剧照。 中国音乐学院供图

歌剧《原野》剧照。 中国音乐学院供图

依托此次创排，中国音乐学院摸索开创了一条尊重高校育人特点、尊重剧目排演机制、尊重歌剧创作规律的高校歌剧创演新路径。将歌剧创演与教学环节紧密结合，联动整个教学环节，先以教学版积累排演经验，后筛选优异学子进入正式剧组，通过“大手拉小手”的培养模式与艺术家们共同学习进步。此举搭建了讲台和舞台之间的桥梁，以专业化的排演模式搭建了中国歌剧梯队化人才培养的平台，为学生的就业及专业发展打下了坚实的基础。这不仅激发了师生对歌剧的热情，更是学校创新人才培养体系的尝试，开启了高校歌剧创演新篇章。 (记者 应妮)

(责编：郝孟佳、李昉)

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