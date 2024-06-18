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第二届北京大学医学博物馆论坛举办

2024年06月18日15:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月18日电 （记者李昉）近日，“医路共创，博览未来——第二届北京大学医学博物馆论坛”在北京大学医学部举办。

中国科协名誉主席、中国科学院院士、论坛主席韩启德表示，所有的知识都是历史的知识。除了依靠文献记载，器物也是记录和传承历史的重要载体，甚至比文献更为客观、更有温度。目前我国博物馆事业蓬勃发展，是文化发展水平的重要标志，但大型现代医学博物馆依然稀缺。现代医学博物馆建设应从专科走向综合，从医学人员走向普通公众，从传统走向数字。

北京大学党委常委、常务副校长、医学部主任乔杰表示，医学博物馆作为医学和人文交汇的重要平台，应传承医学文化，普及医学知识，弘扬医学的厚道精神，促进医学的整体发展。希望此次论坛通过跨学科联合，进一步挖掘医学博物馆的内在生命力，探索可持续发展的路径，并为推动现代医学博物馆事业的发展作出贡献。

会上，中国科学院院士王松灵作《中国口腔医学史博物馆创建实践与体会》主旨报告，为现代医学博物馆建设提供了更多的思路和参考。北京大学科学技术与医学史系教授张藜作《十五载：从采集工程到科学家博物馆》主旨报告，分享了作为科学史研究者，参与记录老科学家学术成长资料采集工程的心路历程和感悟。

论坛期间，还举办了中国医学博物馆建设联盟分论坛、解剖分论坛——“中国解剖百廿印象”、医学史分论坛——“医学史与博物馆文化”，特别开设了《百年解剖图书展》《数字解剖展》《医学联盟成员文物展》《新中国卫生健康事业75周年成就展》《医学史图书文物展》，医学部校园内已有的《厚道行医—北大医学办学110周年特展》《百年北医历程展》也同期开放。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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