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“青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛落幕

2024年06月18日14:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月18日电 （记者李昉）近日，“青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛在北京市海淀区民族剧院落下帷幕。

“青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛落幕。北京市教委供图

“青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛落幕。校方供稿

据了解，本届竞赛以“挑战正当时 奋斗正青春”为主题，立足首都功能定位与发展阶段特征，创新打造“一杯六赛”新赛制，引入“揭榜挂帅”机制，鼓励参赛学生深入京郊乡镇提供乡村振兴方案，协助基层单位开展公共治理研究，共吸引北京市80余所高校的20万名学生参与。来自清华大学、首都医科大学、北京电子科技职业学院的3个项目团队进行汇报分享及路演展示。

“青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛落幕。北京市教委供图

“青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛落幕。校方供稿

经过网络评审、现场答辩等环节，本届竞赛最终评选出412个金奖、708个银奖、1079个铜奖。北京科技大学、北京航空航天大学、首都医科大学捧得首都挑战杯。中国农业大学、北京工业大学、北京工商大学等21所高校捧得首都优胜杯。

据悉，本届竞赛由共青团北京市委员会联合北京市教育委员会、北京市人力资源和社会保障局、北京市科学技术协会、北京市青年联合会、北京市学生联合会主办，中央民族大学承办。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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