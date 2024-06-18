新华社北京6月18日电 针对近年来社会上出现的一些“高价”志愿填报指导服务，教育部6月18日提醒，广大考生和家长应谨慎对待市面上的各类志愿填报指导服务，切勿轻信“高价”指导咨询，避免造成不必要的经济损失和志愿填报风险。

一些机构或个人宣称拥有所谓的“内部大数据”，能够“精准定位”，确保考生进入心仪的专业，从而诱导考生和家长购买高价服务。教育部表示，每年高考填报志愿前，各省级招生考试机构都会发布当年高考成绩统计情况和近年来各高校录取分数情况，市面上的咨询机构或个人所使用的参考数据均通过该公开渠道搜集汇总。

针对一些机构打出“高考志愿规划师”“权威专家团队”等旗号，骗取考生和家长的信任，教育部提醒，有关部门从未发放过“高考志愿规划师”这类职业资格证书。今年，各地各高校都组织了各类免费的线上线下招生咨询活动，组建专门的工作队伍，为考生和家长提供细致周到的志愿填报咨询服务。

此外，还有一些志愿填报指导机构过度强调某些专业的就业前景，制造“热门专业”的假象，甚至发布所谓的“专业排名”，以此来吸引考生购买服务。教育部介绍，目前，高校在人才培养中，普遍加强通识教育，注重厚基础、宽口径，致力于提高学生的综合素质和能力。同时，根据《普通高等学校学生管理规定》，高校均制定了学生转专业的具体办法，为学生入校后提供二次选择专业的机会。许多高校还推行辅修专业制度，促进复合型人才培养。因此，考生和家长不必对专业选择过分焦虑，“热门专业”并不一定适合每一个人。

(责编：胡永秋、杨光宇)