本报北京电 （记者王美华）6月11日至16日，第十四届北京大学消化肿瘤大会在北京举行。大会以“创新、共赢、卓越”为主题，采用线上与线下相结合方式，设有胃癌、食管癌、结直肠癌等专场，与会院士和专家聚焦最新研究进展与热点难点，分享最新学术成果。

“在我国，胃癌、食管癌、肝癌等消化系统肿瘤具有明显的地域特征，且早期症状隐匿，患者察觉时往往已经进展至中晚期，错过了早期诊断和治疗的机会，被称为‘隐形杀手’。”北京大学国际癌症研究院詹启敏院士表示，提高患者生存率，需要整合基础和转化研究，加强合作，通过科技创新达到精准治疗的目的。同时，要关注前沿临床肿瘤治疗的进展，借鉴国际同行在肿瘤临床研究方面的先进经验。

“消化系统肿瘤在我国属于高发肿瘤，易复发、易转移、死亡率高，推动消化道肿瘤诊疗精准化，需要多学科、各界人士的多方努力。”大会主席、北京大学肿瘤医院教授沈琳介绍，近年来，我国消化系统肿瘤的基础研究、新药研发、基因细胞治疗飞速发展，但仍有很多尚未解决的临床问题。在她看来，伴随着基础研究和转化研究的进步、对肿瘤复杂性的认知越来越深入，临床医生与基础科学家的深度交流合作将是未来发展趋势。会上，沈琳还分享了国内外细胞治疗最新研究数据，指出细胞治疗有望成为实体瘤中最具前景的治疗方式之一，为患者生存带来获益。

本届大会由北京癌症防治学会等共同主办，中国胃肠肿瘤临床研究协作组协办，北京大学肿瘤医院、北京市肿瘤防治研究所承办。

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