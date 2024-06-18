邱先生在湖北武汉出生，中学时在武汉的一所足球传统学校就读，喜欢踢球。大学毕业之后，他前往德国科隆工作、定居，现在生活中很重要的一件事是送儿子小邱去踢球。

邱先生陪孩子练球的生涯是从小邱4岁多时开始的，一晃已持续了8年、更换过3次俱乐部。

邱先生听说过在国内踢球的孩子有“12岁退役”的现象，但在德国他不太担心踢球与学业之间的矛盾。他说，在德国小学和初中阶段孩子们都是上午上课，下午可以在学校托管，也可以由家长接走。在U8至U10年龄段，小邱一周两练，U10至U12则是一周三练，现在是一周四练，此外每周还会上一次1小时的私教课，每周末有一到两场比赛。

从小到大，小邱展现出了一定的足球天赋。去年，他参加了科隆、门兴格拉德巴赫、勒沃库森等几家俱乐部梯队的试训，其中门兴格拉德巴赫和勒沃库森都录取了小邱。考虑到这两家俱乐部离家较远，邱先生决定让儿子暂时留在离家近一点的地方训练。

在科隆，除了俱乐部的训练和比赛之外，小邱自己练球也很方便。免费的、收费的、室内的、室外的球场很多，有些已经有上百年历史。从邱先生住的地方出发，步行10分钟的范围之内，大的足球场就有3个，想踢球不愁没有地方。

邱先生注意到，最近几年到德国、西班牙等欧洲国家踢球的中国孩子明显多了起来，有家长自己送出来的，也有俱乐部成建制地送出来的，粗略估算加起来至少有好几百人。

在邱先生看来，赴海外踢球的小球员能否有较好的发展，取决于很多因素，足球训练、比赛只是其中一个方面。小球员毕竟是未成年人，生活环境、课业学习、心理健康等都很重要。以小邱为例，虽然他在德国长大，父母也都在身边，但由于性格比较内向，在他待了5年的那个俱乐部，最后两年才真正地融入到球队之中。如果从国内送孩子出来踢球，要把这些因素都考虑进去。另外，在德国要想系统地参加青少年赛事，需要在当地学校上学。有些从国内过来的成建制的队伍在德国训练，但是孩子们不在当地上学，就很难真正融入当地的足球环境和生活环境，培养效果会打折扣。

邱先生对儿子踢球是抱有期待的，近期目标是希望在他稍大一点的时候能进入德甲俱乐部的梯队。小邱的妈妈对小邱的文化课学习抓得比较紧，如果小邱到十五六岁时踢不了职业足球，家里计划让他去上大学。

（据新华社北京电 记者王镜宇）

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