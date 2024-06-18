本报记者 彭训文

中法青年在“中法建交60周年：遇见青年·遇鉴文明”青年对话会开幕式前演奏《茉莉花》。

中国人民大学党委宣传部供图

从中国江南水乡的苏州博物馆到法国的卢浮宫，从中法译者合作翻译《红楼梦》《西游记》等文学著作，到中法青年通过交流合作结下持久友谊……不久前，在中国人民大学苏州校区举办的“中法建交60周年：遇见青年·遇鉴文明”青年对话会系列活动上，数十名中法青年分享了中法文化邂逅的故事。

“中国文化和历史的丰富内涵令人着迷”

在中国人民大学苏州校区每个学期汉法互译课的考核环节，学生的考试内容都有些特别。在考场上，学生化身博物馆讲解员，向评委和观众讲解苏州博物馆概况和特色展品，而台下的评委是学院的法国教师、法国留学生。

为何选择这种考试形式？中国人民大学法语教研中心教师晏梦捷常会给学生分享一个故事：苏州博物馆作为传播江南文化的优秀载体，其设计者是祖籍江苏苏州的世界著名设计师贝聿铭，他还设计了法国卢浮宫玻璃金字塔。由于学生们此前已参观过苏州博物馆和卢浮宫博物馆，在上课中会更积极地投入。晏梦捷说，讲好中国故事、传播中国文化，需要更多青年人的力量和视角。

“中国文化和历史的丰富内涵令人着迷。在一个与我以往的认识如此不同的国度学习，我逐渐清楚地意识到，在试图让别人理解自己之前，首先要理解对方。”法国凯致商学院交换生阿德里安·乔夫在苏州留学期间，对中国的政治、哲学、历史、心理学、艺术、文学等领域知识产生了浓厚兴趣。他认为，每个民族文化都建立在自身社会实践的基础上。保持好奇心，理解当地人民及其生活的环境，是成功适应新环境的关键。

留学期间，乔夫学会了很多技能，比如使用微信、支付宝付款，通过滴滴等软件打车。他还经常到张家界等地旅游，到博物馆、企业参访，品尝北京烤鸭等中国美食。他表示将继续努力学习汉语，未来考虑在中国工作和生活。

如今，一大批法国人生活在中国。克莱尔·兰博利是一名在苏州生活15年的法国艺术收藏家，同时是一个知名视频直播博主。2013年，她在金鸡湖边开设了一家名叫苏州法兰西岁月的商店，从事中法之间古董家具、装饰品、摆件、油画等艺术品贸易。

为了让更多人了解法国艺术品，兰博利在3年前尝试视频直播。虽然在法国上大学期间，她利用晚上时间学习了5年的汉语课程，但是使用普通话直播还是让她备感压力。“中文有一句话，作为法国人我也特别喜欢，就是做事要不忘初心。”兰博利没有退缩，坚持短视频直播，事业逐渐稳定，她和家人也逐渐融入在中国的生活，成为一名地道的“新苏州人”。

“文学交流为文明互鉴开辟广阔天地”

3年前，苏州大学外国语学院副院长陆洵着手翻译法国生态文学先驱让·吉奥诺的散文集《普罗旺斯》，诺贝尔文学奖得主、法国著名作家让-马里·古斯塔夫·勒克莱齐奥听闻此事后，寄来了一封亲笔信，作为该翻译作品的序言。

在这篇序言里，勒克莱齐奥说，尽管存在时间和距离上的隔阂，但这部作品仍然可以让中国读者发现异国情调的乐趣，欣赏风格独特的法国文学。陆洵说：“这封诺贝尔文学奖得主的来信，是中法人文交流‘双向奔赴’的一个生动诠释。”

在中法文学交流互鉴中，不仅法国文学作品在中国得到译介和传播，中国文学作品也早已远渡重洋来到法国。

作为中国传统文化经典著作，记录孔子及其弟子思想言行的《论语》早在17世纪就传入欧洲。中国人民大学哲学院副教授亚历克西斯·拉维斯介绍，欧洲人发现，儒家文化以伦理道德支撑着一个社会和平、有序发展，人们遵循孔子的教导，正心诚意、认识自然、设立制度、和平生活。这些思想深深启发了欧洲启蒙运动思想家，如伏尔泰、魁奈、莱布尼茨等人。伏尔泰等思想家从中华传统文化和政治实践中，意识到建立现代国家的可行性，进而主张将政治建立在理性与美德之上。“一种文明需要向其他文明学习才能成长起来。中欧、中法文学和文化交流的历史证明，不同文明可以包容共济。”拉维斯说。

18世纪时，中国古代白话小说传入法国，后来涌现了雷慕莎、儒莲等一批汉学家。近几十年来，法国汉学界相继推出了《水浒传》《西游记》《红楼梦》等一系列中国古典名著全译本。

其中，《红楼梦》的法译工作自1954年开始，历经27年方才告终。译本由中法3位学者共同完成：中国译者李治华将中文原文翻译为法语，他的法国妻子雅歌对其进行修改润色，而后交给在华生活近半个世纪的法国汉学家安德烈·铎尔孟进行最后的审阅、校稿。期间不断地讨论、切磋，初稿翻译就花费10年时间，他们又用17年校改清样、写序言，作注解，加人物姓名对照表、地名表等。最终，这部法译本《红楼梦》在法国一经问世便引发轰动。

“在一次次翻译中，中国文学作品向法国读者展现了强大的生命力，这说明文学交流能为跨文化传播和文明互鉴开辟广阔天地。”中国人民大学外国语学院法语系教师吕如羽说。

“为创造一个更美好的未来而共同努力”

在中国人民大学苏州校区，由中国人民大学与法国索邦大学、蒙彼利埃保罗—瓦莱里大学、凯致商学院合作创办的中法学院，培养了数千名中法毕业生，他们活跃在中法交流的多个领域。

在大三时，中国人民大学中法学院学生张昕乐和180多名中国学生踏上赴法学习的旅程。通过参观、交流活动，张昕乐和其他中国同学发现：尊重是交流的前提。“多说法语，尊重当地文化，尝试理解法国同学的思想和观念，是开启和法国青年友谊的钥匙。”张昕乐说。

为了让中外青年交流更深入，张昕乐和其他中国同学邀请法国同学在春节时同看春晚；设计汉服换装活动，教法国学生体验古代的投壶、写毛笔字、包饺子、使用筷子等。张昕乐说，这些活动的受欢迎程度超乎想象，法国同学被中华文化的力量深深打动，也增进了中法青年的相互了解和友谊。结束法国学习之旅后，她还经常与法国朋友聊天，在节日里互相邮寄礼物。

“教育要打破障碍、超越偏见，建设一个更和谐的世界。中法学生的交流，就是这一愿景的美好体现。”法国凯致商学院副教授尼古拉斯·佩蒂特说，中法学院提供中国学生前往法国和法国学生来到中国的机会，两国年轻人通过在对方国家生活和学习，增进了解，这将影响他们对合作、世界和未来的理解。

中国人民大学丝路学院法国籍学生朱莉·埃斯克拉蒙德认为，当今世界面临挑战，无论是应对气候变化、促进和平与安全，还是实现可持续发展目标，都需要各国青年之间更紧密地团结和合作。中法青年通过开展项目合作、相互学习、相互理解，正在为创造一个更美好的未来而共同努力。

(责编：李昉、孙竞)