人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

人类正常胚胎发育调控机制揭示

2024年06月18日08:17 | 来源：科技日报
小字号

原标题：人类正常胚胎发育调控机制揭示

6月16日，记者从中南大学中信湘雅生殖与遗传专科医院获悉，中南大学基础医学院研究员林戈课题组与华大生命科学研究院副研究员商周春课题组合作，首次在全染色体组水平解析了非整倍体对人类早期胚胎发育的影响，为理解相关遗传问题提供了新视角。研究成果日前发表于国际学术期刊《自然·遗传学》。

据了解，染色体非整倍性是导致人类早期胚胎发育受阻、流产和出生缺陷的主要原因。但截至目前，其背后的分子机制一直不明确。此次研究中，课题组对203枚染色体异常囊胚进行单细胞转录组测序分析，识别出1至22号染色体上的剂量效应基因和剂量补偿基因，鉴定出染色体上90个剂量敏感区域，解析了染色体拷贝数变异对胚胎基因表达的影响。

研究首次提出，上胚层是囊胚发育的调控中心，通过分泌TGF-β和FGF信号通路相关因子，调控胚内及胚外谱系细胞命运，且TGF-β和FGF信号活性下降是导致非整倍体胚胎发育异常的重要原因。

此次研究不仅揭示了人类正常胚胎发育的调控机制，也阐明了染色体异常胚胎发育缺陷的病理机制，为提高辅助生殖胚胎质量奠定了基础。（记者俞慧友）

(责编：李昉、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部