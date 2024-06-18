原标题：学校、专业、城市，怎样选择更科学

2024年高考已经结束，紧随而至的便是志愿填报环节。考试成绩的关键性自不必言，但志愿填报也不可忽视，“七分成绩，三分志愿”，一语道破它的重要作用。填报志愿时，考生往往面临学校、专业、城市等多种因素的考量，如何抉择才更科学、更可靠？

认识自我，明确志愿选择的基点

志愿填报是一个基于个体实际情况作出选择的过程，考生须在充分认识自我的基础上选择大学和专业。可以说，报好志愿，最重要的基点就是充分了解自己。这涉及对自身性格、兴趣、能力和职业倾向的深入考量。考生可以自我追问以下问题并作答：我对什么职业感兴趣？我有哪些优点？我喜欢做什么工作？我能做什么工作？

除了基于日常经验，考生还可以利用网络平台、图书馆等线上线下资源查阅相关权威量表，科学测量性格、兴趣、职业倾向等。有些考生内心体验丰富，文字表达能力强，相对适合人文类专业；有些考生动手操作能力强，比较适合技术类专业；还有些考生善于观察思考，专注力好，创新能力强，则可能适宜选择科学类专业；有些考生热情活泼，善于语言表达，则较适合填报师范类专业。

此外，明确对未来生活的期待也很重要。比如，我希望在哪个城市生活？我希望做何种类型的工作？我希望未来学习、工作离家近还是远？即便个人兴趣和期待会随着生活阅历的丰富而变化，但人格和一些基本价值追求会相对稳定，是考生做人生关键选择的重要依据。

广泛搜集信息，做到有的放矢

高考志愿填报是在广泛搜集信息基础上作出决策的过程。考生必须准确掌握以下信息：

全面掌握高考成绩的相关信息。考试成绩是考生被录取的基础性因素，也是志愿填报的根本性依据。考生需在掌握自己高考分数和全省所处分数排名的基础上，结合以往年份成绩分布和录取情况，筛选能够填报的批次和学校层次、类型等。切忌只看分数不看排名。

了解填报志愿和录取规则方面的信息。考生须熟知所在省份的志愿填报方式和录取规则，尤其是实施新高考改革后发生的变化。在志愿填报方式上，以往的高考是以“院校”为基本单位填报志愿，新高考则是以“专业（类）+院校”为单位填报志愿。录取规则方面，新高考模式下，普通类按照物理、历史两个学科组分列招生计划，分别划线，单独投档录取。普通本科合并为一个录取批次，不再区分一本和二本，实行平行志愿投档。只有充分了解规则，才能做到科学合理地填报志愿。

掌握专业、学校及地域方面的信息。首先，了解拟填报专业的就业方向。切忌望文生义，仅凭专业名称选择专业，比如认为经济学是教人如何挣钱的，计算机专业等于玩电脑，心理学则是揣摩别人怎么想的，等等。因此，考生需提前了解拟填报专业的培养目标、主干课程和就业方向，避免因主观臆断而陷入误区。其次，了解报考院校及专业实力。考生可直接进入拟填报院校官网，查看学校简介，对学校总体办学实力进行全面了解；专业实力可以参考教育部学科评估结果，以及是否入选“世界一流”学科建设名单，是否具有一级学科博士学位授予权等信息加以判定。最后，关注学校的地理位置。地理位置不仅是一个空间概念，更隐含了气候、文化、经济等方面的差异，直接影响考生入学后的学习、生活及未来就业等。

明确优先次序，找到选择突破口

在考试分数限制下，考生填报志愿时往往难以做到学校、专业及城市都如意，经常面临选择困难。此时该如何应对？

城市优先还是学校优先？许多考生希望未来能在大城市生活和发展，于是便会首选北京、上海、广州等一线热门城市。由于广受青睐，这些城市的高校相对其他地区同层次高校，录取分数往往高出很多，“高分低就”状况时有发生。在笔者看来，如此选择其实并不科学。在城市和学校之间，高分段考生可优先选择学校，如就读顶尖名校，将来无论是考研还是就业，重新选择城市的余地都很大。而中低分段考生可以优先选择城市。较多非“双一流”建设高校在综合实力方面没有本质差别，但其所坐落城市的发展水平则更能决定考生的发展资源和就业机会。

学校优先还是专业优先？许多考生既想报好一些的学校，又想读热门专业，但两者往往不能兼得。取舍的关键在于考生有没有明确的职业方向。如若考生对自己的职业生涯规划非常清晰，职业方向明确，就可以选择自己更感兴趣、更擅长的专业；如果考生尚未确立清晰的职业规划，对学什么专业没有特定要求，那么在学校和专业之间，可以考虑选择更好一些的学校。

选择热门专业还是冷门专业？同等层次的学校，以相同分数填报冷门专业和热门专业，录取概率会有差别。笔者认为，热门专业和冷门专业只是相对概念，考生在取舍过程中首先要看自己对哪个专业更感兴趣，能力、性格更匹配哪个专业。其次，要考虑是否有进一步深造的打算，如果倾向于大学毕业直接找工作，建议选择好就业的专业；如果大学毕业还想继续攻读硕士、博士，专业的冷热便没有那么重要。

兴趣优先还是潜力优先？按兴趣选专业当然很好，但也要和发展潜力相结合。许多专业学习挑战性很大，对学生的天赋和基础要求较高。比如人工智能专业，是非常复杂的交叉学科，专业虽热，感兴趣的学生也较多，但对学习者要求也很高。数学成绩如果不理想，那学习人工智能就会遇到较多障碍。填报志愿需要尊重孩子的兴趣爱好，但不宜过度放大。青年学生兴趣爱好尚未完全定型，在兴趣和潜力遇到矛盾时，潜力应居于优先位置。

最后，笔者还想强调一点，高考志愿填报虽有一定的原则可以遵循，但却没有放之四海而皆准的“定法”。每个考生都需要具体问题具体分析，只有做到知己知彼，系统考虑各种因素，才能作出恰当选择。

（作者：杨卫安，系东北师范大学教育学部教授）

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