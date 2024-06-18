原标题：青岛：1400多个运动项目进校园

在不久前落幕的2024全国高中生篮球联赛中，青岛市第六十七中学篮球队作为赛事最大的“黑马”摘得亚军。

第六十七中学取得的优异成绩是青岛近几年来贯彻“体教融合、全面发展”的一个缩影。

“体质健康是学生全面发展、成长成才的基础，也是家长们最关心的问题。”青岛市教育局局长姜元韶说，青岛近年来从人才培养、项目建设、课程优化、师资保障、考核评价、资源共享等方面推出学校体育改革系列措施，深化体育教育融合，全面提升育人质量。

体育课是学校体育的基础。青岛强化体育课程支撑引领，将“一天一节体育课”作为全市加强和改进新时代学校体育工作三年行动计划的首要内容。

基于此，青岛全面落实3个100%，即100%的中小学开齐开足体育课程，100%的学校配齐配足体育教师、100%的学生参与体育活动。全市中小学校体育课表全部逐级备案和网上公示，并建立定期督查、通报、整改、反馈机制，确保课时刚性化要求落地落实。

同时，青岛还在全市中小学校积极推动体育课与阳光大课间、体育社团建设、课后托管服务灵活组合，确保“每天阳光大课间活动一小时”“课后锻炼一小时”，健全课程体系，开发球类、棋类、传统游戏等一批校本课程，与此同时，还开发课间集体舞、竹竿舞、花样跳绳等特色大课间体育活动。

此外，青岛还构建了“家校社一体化”课外体育锻炼指导体系，加强对学生家庭体育运动的指导，定期开展远足拉练、户外拓展等群体活动，组织学生参加登山节、健步行等具有青岛特色的全民健身运动。

在刚刚结束的全市射箭锦标赛活动中，来自崂山区实验学校六年级8班的学生丁欣艺获得了甲组第一名。“我们学校实施‘4+1+N’体育课程体系，‘1’是指一至八年级面向全体学生每学年开设一门体育特色课程，像轮滑、少儿体操、高尔夫、射击、射箭、游泳、排球、棒球这8门体育特色课早已‘入驻’学校课程表，而‘4’和‘N’则是指每周4节体育课和体育社团课。”崂山区实验学校校长张星介绍，学校所有学生都有机会接触到这8门特色体育项目，丁欣艺正是从学校的射箭课上找到自己喜欢的运动项目。

姜元韶介绍，进入校园的运动项目已达1400多个。遵循小学趣味化、初中多样化、高中专项化的特点，青岛创新教学组织形式，探索实施体育选项走班、中职学校早晚训等试点，满足学生多样化个性化需求，丰富体育课程的内容。

暑假将近，青岛文登路小学五年级学生姜允熙开始收拾行囊，准备假期到厦门参加帆船集训，备战2024梅沙杯帆船比赛。据介绍，青岛市开展“帆船运动进校园”活动已经近20年，全市106所帆船特色学校以帆为“媒”，在体育教师和俱乐部教练指导下，采用“理论学习、情景模拟、实地训练”三位一体的教学模式，累计指导3.5万名学生参与海上实操培训。

经过不断优化，青岛市体育课程形成了“一校多品”的新格局：全市有425所校园足球特色学校、106所帆船特色学校、30所羽毛球特色学校和80所体育传统项目学校，还有近700家体育俱乐部助力学校进行特色竞技项目建设和日常训练。一方面，青岛采用政府购买服务方式，与俱乐部及行业协会合作，打造体育课程资源库，为教学和训练提供更加专业精准的指导；另一方面，全市整合体育俱乐部、训练基地等社会资源，推动35个竞技体育大项进校园，百余家企业承办市级青少年体育比赛。

（记者 刘艳杰）

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