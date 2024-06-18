本报记者 方 圆

图①：学生在“地面空间站”内上课。

本报记者 方 圆摄

图②：学生在“地面空间站”内观看教学视频。

辛 然摄

图③：大尺度综合辐照环境模拟试验舱。

本报记者 方 圆摄

图④：空间环境地面模拟装置外景。

辛 然摄

早上8点，哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）图书馆门口，一辆巴士载着教师和学生准时出发。

巴士驶进一座约50个足球场大小的园区。园区内，坐落着一座国家重大科技基础设施——空间环境地面模拟装置。该装置由哈工大联合中国航天科技集团历时18年建设完成，有“地面空间站”之称。

在这里，科学家建立起模拟月球、火星等真实宇宙空间的基础科学研究平台，过去一些需要在太空才能做的实验，如今在地面就可以完成。

下车后，同学们一边好奇地打量着周边环境，一边走进空间综合环境实验楼，沉浸式实景思政课正式展开。

实验楼内，排布着系统级综合辐照试验舱、月尘舱、火星尘舱、高速粉尘舱等4个巨型装置。在直径5米、高8米的试验舱前，大家驻足仰望。

“同学们，今天我们的交流主题是推动高水平科技自立自强。”马克思主义学院教授闫金红说，“大家想想，在激烈的国际竞争中，我们要塑造发展新动能新优势，需要依靠什么？”

“科技创新！”几名学生同时抢答。

“没错，我们要把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性。”闫金红娓娓道来。为了讲好这堂课，她已经多次前来“踩点”。确定主题、选择点位、撰写讲稿，闫金红前后筹备了一个多月。

从试验舱到粒子加速器设备区，再到空间磁环境科学实验楼设备区……“想在这里讲好一堂思政课，首先要弄清楚‘地面空间站’的基本情况，设计课堂路线，再结合思政主题，找到合适的切入点。”闫金红说。

“接下来，请专家为大家讲讲这里的建设过程和未来规划。”闫金红既是授课人，也是主持人。

为何要建设“地面空间站”？“地面空间站”运行以来，创造了哪些“首次”？4位专家结合自身经历，通过图片、动画演示和实地参观，讲解了相关原理和知识，讲述了“地面空间站”建设中攻坚克难的动人故事，勉励大家利用相关平台开展前沿性研究、产出更多创新成果。

“粒子加速器正在工作，这个场景我以前只在课本上看到过。”行至粒子加速器设备区时，电气工程及自动化学院本科生毕萌翠非常激动。

“平时你们学到的课本知识，在这里可以亲眼看见。”电气工程及自动化学院青年教师王明义对毕萌翠说。

“哈工大探索‘大思政’课程的创新路径，首先考虑的就是打通理论和实践，以知促行、以行促知。”哈工大党委宣传部常务副部长、教师工作部部长岳会敏说。

“在国家重点研发计划参研人员中，45岁以下人才占比达到80%以上。重大战略科技任务的许多项目团队成员平均年龄都在30多岁，而哈工大科研团队的平均年龄只有27.5岁。”闫金红说。

听到此处，学生们纷纷表达了自己的感受——

“模拟太空环境非常困难，走进‘地面空间站’，让我心潮澎湃！”

“能够看到国之重器，我感触很深。我要认真思考一下未来的研究方向。”

“从事科研工作，既要仰望星空，又要脚踏实地。我要将个人发展与国家需求结合起来，争取有一番作为！”

…………

原计划中午结束的课程，因一次次热烈的讨论而不断延后。虽然过了午饭时间，学生们却久久不愿离去，讨论与交流仍在继续……

《 人民日报 》（ 2024年06月18日 11 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)