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守正创新推动思政课建设内涵式发展学术研讨会在武汉召开

2024年06月17日09:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网武汉6月17日电 （记者崔競文）6月15日，守正创新推动思政课建设内涵式发展学术研讨会暨《大学生思想热点面对面》通俗理论读物编写座谈会在武汉大学召开。来自清华大学、中国人民大学、复旦大学、山东大学、四川大学等80余家单位的100余位代表，围绕“守正创新推动思政课建设内涵式发展”探讨交流、碰撞观点。

守正创新推动思政课建设内涵式发展学术研讨会现场。武汉大学供图

守正创新推动思政课建设内涵式发展学术研讨会现场。武汉大学供图

与会专家认为，守正创新推动思政课建设内涵式发展的重点任务是推动马克思主义理论学科、教师队伍、平台资源建设从数量扩张转向提质增效，教学改革要更加注重教学效果，方式方法改进要更加贴近学生，教师评价体系要转向教学优先，学科建设要聚力教学支撑。

此外，与会专家还围绕用好编好《大学生思想热点面对面》展开了深入交流研讨。据了解，该书由教育部社科司指导组织编写，聚焦高校师生关注的30个大问题、70个小问题，采取析事明理、实话实说的方式，与学生展开“面对面”的对话，力求把问题点透、把道理讲清，帮助学生学会举一反三、触类旁通，打通价值观育人的“最后一公里”。

教育部社科司相关负责人表示，本书的编写出版和使用是守正创新推动思政课建设内涵式发展的一项重要举措，为推动思政课教学范式和话语叙事方式转变提供了重要借鉴。

(责编：王鑫、刘凡)

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