吴 月

一段时间以来，笔者到几所高校采访时发现，校园招聘活动有了更多实招和亮点，折射出各地各高校促进毕业生高质量充分就业的探索。特别是举办大型、综合类招聘会之余，一些高校还开展了“小而精”“专而优”的专场招聘，颇受学生欢迎。

例如，中国人民大学以学院等为单位，按照不同专业学生的需求，组织了经管类专场双选会、法律行业实习专场招聘会等。杭州师范大学举办学科专场招聘会，通过相关行业协会、产业园区精准邀请用人单位参与。许多同学表示，招聘会提供的岗位与所学专业匹配，投递简历的范围更加集中、针对性更强，与用人单位的沟通也更加深入。

这些做法，体现了高校在提高校园招聘精准度上的努力。紧密结合学生需求提供岗位，有助于实现人岗相适、用人所长、人尽其才，提升就业质量和稳定性。一些招聘会规模看似不大，但实效不减、热度不减。这也启发高校聚焦毕业生的差异化需求、结合毕业生求职就业意愿，汇聚就业资源，努力提供更多优质就业岗位信息。

与此同时，在一些招聘活动现场，笔者还看到，与用人单位沟通的不仅有求职学生，还有高校教师。企业代表带来招聘岗位信息，高校教师代表介绍应届毕业生情况——5月底，教育部、工业和信息化部在北京交通大学联合举办专场招聘活动，现场同步开展了校企供需对接，54家重点领域企业和30所高校参加。商议共建就业实习基地、共同开展生涯规划教育……有高校教师表示，活动期间与许多企业进行了交流，交换了联系方式，准备未来加强合作。

开发更多有利于毕业生发挥所学所长的就业岗位，需要高校与用人单位共同发力。不妨以校园招聘为契机，加强高校与用人单位的联系、开展供需对接活动。短期看，此举有助于挖潜拓宽高校毕业生就业渠道。长远看，了解用人单位的需求，也将为高校优化培养供给体系提供参考，推动人才供需有效适配。

校园招聘的创新形式让人印象深刻，参加招聘会的学生也值得关注。笔者与其交流发现，现场不仅有应届毕业生，还有非毕业年级的一些学生。有的希望寻找暑期实习岗位、增强求职本领，有的主动了解企业需求、为今后就业做好准备，还有的带来简历，打算请就业指导教师提建议。

这一方面反映了学生积极的求职心态与行动，另一方面也启发高校进一步做实做细就业指导服务。实际上，校园招聘会不仅是用人单位招聘、学生求职、校企供需对接的平台，亦可成为育人的课堂。在这方面，许多高校不断探索实践，如开展就业政策宣讲、简历门诊、模拟面试等活动，着力帮助学生提升就业能力，引导树立正确的择业就业观念。

校园招聘的一系列务实探索，是各地各高校千方百计促进高校毕业生就业的缩影。教育部印发通知，要求做好2024届全国普通高校毕业生就业创业工作，明确各地各高校要充分发挥校园招聘主渠道作用，主动邀请用人单位进校开展招聘活动，提升校园招聘活动的实际效果。眼下，2024届高校毕业生就业“百日冲刺”行动正在开展。各方要进一步提升校园招聘实效，让学生更有获得感。

《 人民日报 》（ 2024年06月16日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)