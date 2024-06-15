新华社北京6月14日电 日前，国务院办公厅转发教育部等部门《教育部直属师范大学本研衔接师范生公费教育实施办法》（以下简称《实施办法》）。

《实施办法》提出，从2024年起，国家在六所教育部直属师范大学实施本研衔接师范生公费教育（本科4年，教育硕士研究生2年），支持符合条件的公费师范生免试攻读本校全日制教育硕士研究生再履约任教。部属师范大学招收本研衔接公费师范生实行提前批次录取，重点为中西部地区省会城市之外的地（市、州、盟）及以下行政区域培养研究生层次中小学教师，进一步优化优质师资在省域内的配置。本研衔接公费师范生在研究生一年级课程学习结束后，根据本科以来的综合考核结果排序，按排序在录取当年公布的生源所在省份履约任教地（市、州、盟）范围内进行选择，毕业后从事中小学教育工作6年以上。

《实施办法》要求，本研衔接公费师范生招生培养要与教师岗位需求有效衔接，各地要统筹规划，通过双向选择等方式切实为每位毕业的本研衔接公费师范生落实任教学校和岗位。部属师范大学要建立本研衔接公费师范生职后专业发展跟踪服务机制，持续给予支持。各地要制订五年一周期的专业发展支持方案，有计划地培养公费师范生成长为基础教育领军人才、中小学校领导人员，推动地方基础教育改革发展。

《实施办法》还明确了本研衔接公费师范生进入与退出、培养与激励、履约任教等方面的具体要求，以及政策保障相关规定和过渡期政策。

《 人民日报 》（ 2024年06月15日 04 版）

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