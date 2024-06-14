人民网北京6月14日电 （记者孙竞）13日，华北电力大学举行“沿着总书记的能源足迹”2024年暑期职业体验活动启动仪式。

体验活动将组织学校青年骨干教师以及各学院本、硕、博在校学生代表，组成15支师生职业体验团队，利用暑期分赴全国15个省，32个地市开展职业体验活动，走进习近平总书记调研过的能源企业、能源工程、能源地标，开展专题调研、主题宣讲、跟岗体验、优秀从业者人物访谈等活动，在职业体验“大思政课”中，感悟国家能源发展历程，明晰能源企业的发展使命，对标能源人才市场需求，挖掘和讲述发生在中华大地上的能源发展好故事。

记者了解到，今年年初，华北电力大学以能源安全新战略十周年为契机，面向全体在校学生，开展“学能源革命思想 树能源报国之志”主题教育系列活动，构建“学思想、传精神、强本领、创成果、勇担当”五维育人平台，打造“能源报国”师生宣讲团、能源科普进社区等育人品牌。本次暑期职业体验活动，是主题教育的重要组成部分，师生代表将在实地调研学习的基础上，通过开展校友访谈、师生宣讲等形式，讲述活动过程中的所学、所思、所感，赓续传递“能源报国”的主旨精神，引领带动更多青年学子深入学习能源革命思想，以实际行动为“能源强国”建设贡献华电智慧和青春力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)