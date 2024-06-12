人民网北京6月12日电 （记者秦迪）近日，由宁夏回族自治区总工会、宁夏回族自治区教育厅主办的“匠心传承·筑梦未来”——2024年“劳模工匠进校园”示范宣讲活动在宁夏工商职业技术学院举行。多位自治区劳模工匠走进校园，分享成长经历、演示实操技能，与职校生零距离互动。

宣讲团代表、全国首届“科创名匠”高进喜，是六盘山实验室（宁夏回族自治区装备制造实验室）智能铸造及装备技术研究中心正高级工程师。他讲述了自己从一名普通的铸造工人“翻砂匠”，成长为优秀的铸造科技工作者，凭的就是为大国工业铸梁“差一点也不行”的坚定信念，是对每一个铸件精心打磨和严格把控的“较真”精神。

“幸福的公交是开出来的。”党的二十大代表，自治区劳动模范、自治区总工会兼职副主席、银川公交公司运营三公司102路驾驶员杨彦锋充满激情地讲述自己热爱的事业。她说：十米车厢虽小，服务群众事大。只有干一行爱一行，钻一行精一行，才能驾驶好公交车，安全行车80多万公里，实现零事故、零投诉。

两届大国工匠提名人选、自治区劳动模范、首届“塞上工匠”，国电宁夏石嘴山发电有限责任公司班级长张玉川，用焊枪传递工匠精神。在宁夏工商职业技术学院焊接操作实训基地分会场，他亲身演示操作焊接技巧。通过大屏幕，分会场实时与主会场连线互动，两个会场的学生们仔细观看，生怕错过一分一秒的演示操作。

大国工匠年度人物入围人选、首届“塞上工匠”，中色（宁夏）东方集团有限公司高级技师郭从喜，向学子们讲述他的成长故事和心路历程。作为一名生产一线的高级技师，郭从喜带着6名同事参与了航天航空用火箭发射喷管的加工。他们加工过的喷管壁厚仅为0.8MM，公差范围只有±0.02MM，也就是一根头发丝的三分之一，而且高温涂层后，同轴度和垂直度均为0.02MM。“果然每一个奇迹都由奋斗书写。”学子们边听边赞叹，相互交流彼此的心声。

在宁夏工商职业技术学院煤化工实训基地分会场，宁煤工匠、国能集团宁夏煤业公司煤制油分公司仪表管理中心班组长李建明通过连线分享心得，“人人都有可能是技能大师，每一位工匠都是慢慢成长起来”，他鼓励学子们“再困难的事只有去干，才能成”。

本次活动通过全国总工会视频号等全程直播，全区各职业院校共有15000余人次同步观看。据悉，今年自治区总工会组织劳模工匠深入市、县（区），走进机关、企事业单位、车间班组、校园课堂和网站“云端”，开展线下宣讲活动20余场，其中劳模进校园宣讲共有10场，每一场活动中都会有不同的工匠大师们“手把手”的教授技艺。

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