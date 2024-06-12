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“劳模工匠进校园”行动全国示范活动鹤壁专场举行

2024年06月12日09:13 | 来源：人民网-教育频道
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　　人民网北京6月12日电 （记者秦迪）近日，2024年“劳模工匠进校园”行动全国示范活动鹤壁专场走进鹤壁技师学院，4名劳模工匠代表现场分享自己的求学求艺和成长成才经历，用心用情诠释新时代劳模精神、劳动精神和工匠精神。

2024年“劳模工匠进校园”行动全国示范活动鹤壁专场走进鹤壁技师学院。河南省总工会供图

2024年“劳模工匠进校园”行动全国示范活动鹤壁专场走进鹤壁技师学院。河南省总工会供图

　　河南省劳动模范、郑州地铁集团运营分公司客车队长徐欣，河南省劳动模范、中建七局安装工程有限公司项目测量主管霍楠楠，全国五一劳动奖章获得者、鹤壁市农业科学院科研科科长王良发和全国五一巾帼标兵、郑州圆方集团雪绒花月子会所未来店店长海贝等4位劳模工匠，用质朴的语言、生动的事例和真挚的情感分享各自立足本职、苦练技能、敬业奉献，最终实现人生理想的奋斗经历。同学们纷纷表示，要以劳模工匠为榜样，刻苦钻研、砥砺奋进，争当劳动先锋、争做时代新人。鹤壁技师学院特聘请4位劳模工匠为“劳模工匠兼职辅导员”，并颁发了聘书。
　　今年以来，河南省总工会进一步推动“劳模工匠进校园”活动向纵深发展，充分发挥劳模工匠榜样示范作用，讲好新时代劳模故事，借势借力推进劳动教育，在学生心中播撒技能成才、技能报国的种子，促进劳模精神、劳动精神和工匠精神在校园落地生根。

(责编：崔競文、刘凡)

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