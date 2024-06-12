刘梦琦

人民网北京6月12日电 （记者刘梦琦）近日，由内蒙古自治区总工会、内蒙古自治区教育厅主办，以“赓续劳模精神 强国复兴有我”为主题的“劳模工匠进校园”行动全国示范活动在内蒙古艺术学院举行。全国劳动模范、大国工匠，中车长春轨道客车股份有限公司转向架事业部焊接产线组电焊工李万君生动形象地讲述了他“不忘初心、臻于匠心”的奋斗故事。活动通过新媒体平台进行直播，有43万人次观看活动直播。

以“赓续劳模精神 强国复兴有我”为主题的“劳模工匠进校园”行动全国示范活动在内蒙古举行。内蒙古自治区总工会供图

作为一名从普通焊工成长起来的高铁焊接专家，李万君拥有碳钢、不锈钢焊接等12项国际焊工资格证书和国际焊接技师证书。他主持的焊工首席操作师工作室，被国家人力资源和社会保障部授予“李万君大师工作室”，被中华全国总工会命名为“全国示范性劳模创新工作室”。工作室总结并制定“环口焊接七步操作法”等52种转向架焊接规范及操作方法，完成技术攻关150余项，其中50项获得国家专利，满足了高速动车组、城铁车、出口车等20多种车型的生产需要。

李万君以自身成长经历勉励同学们要珍惜当下优越的学习生活条件和青春时光，把个人理想同国家发展紧密结合起来，发扬工匠精神，好好学习、努力奋斗，用劳动和汗水为强国建设、民族复兴提速。在场师生纷纷表示，追星就要追这样的星，将以劳模工匠为榜样，努力刻苦学习，成就出彩人生。

(责编：王鑫、刘凡)