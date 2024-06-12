南开大学党委书记 杨庆山 南开大学校长 陈雨露

习近平总书记高度重视教师队伍建设，多次发表重要论述。在第三十九个教师节到来之际，习近平总书记致信全国优秀教师代表，号召全国广大教师以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神。

习近平总书记在南开大学考察时强调，专家型教师队伍是大学的核心竞争力。学校将以实际行动弘扬践行教育家精神，以爱国主义铸魂育人，始终将建设高素质专家型教师队伍作为基础性工作，涵养南开“大先生”、“四有”好老师，谱写“素质提升 德业双馨”新篇章。

将爱国主义作为教育家精神在南开的核心表达。习近平总书记将“心有大我、至诚报国的理想信念”放在了教育家精神内涵的首位，赋予了人民教师崇高使命。南开大学把爱国主义是南开的魂作为教育家精神在南开的核心表达。

百年南开校史，就是一部南开教师爱国奋斗的历史。从严修、张伯苓创校先贤“知中国，服务中国”的教育初心，到西南联大时期南开“先生”教育救国的生动实践，再到新中国成立以来，杨石先、陈省身、叶嘉莹、周其林等学术大师以学报国的奋斗历程，南开教师始终与国家和民族命运紧密相连，以实现中华民族伟大复兴为己任。

当前，学校更是把爱国、报国、救国、兴国、强国作为南开教师代代相传的“传家宝”，把重温“爱国三问”作为每名南开教师的“必修课”，不断面向广大教师，通过理论学习、国情研修、基层实践等多种方式，厚植教师家国情怀，为推进中国式现代化凝聚力量。

通过涵养“大先生”推动教育家精神在南开落地生根。习近平总书记强调，“要把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓”。南开大学深刻领会专家型教师队伍是大学的核心竞争力，一直把建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍作为大学建设的基础性工作，始终抓紧抓好。

南开“允公允能、日新月异”的校训传统与教育家精神高度契合。“为什么要做教师？如何成为一名优秀教师？在南开如何做一名优秀教师？”这是每名南开新入职教师的“必答题”。南开大学把学习践行教育家精神作为重要政治任务，融入学校工作要点、融入教师党建思政日常、融入校园精神文明建设，坚持教育者先受教育，多措并举不断强化教师党建和师德涵育。校党委常委会、党委中心组带头学习领悟教育家精神，制定实施教师党建和思想政治质量提升60条措施，完善教师荣誉体系，大力选树优秀教师典型，以一批南开“大先生”为学、为事、为人的风范引导广大教师敬业修身。同时，严格落实师德师风第一标准，构建党委统一领导、党政齐抓共管、学院（单位）具体落实、教职工自我约束的师德师风建设工作机制，引导广大教师自觉规范职业行为，严守底线红线，坚决惩处师德师风失范行为。

近年来，学校教师队伍质量持续优化提升，涌现出全国教书育人楷模、全国模范教师、全国三八红旗手等一批优秀教师代表，他们教书育人的先进事迹，生动诠释了教育家精神的价值追求和崇高品格。

把育人成效作为南开践行教育家精神的“试金石”。教师是高校工作者的第一身份，不论教学科研还是管理服务，都要立足于育人、服务于育人，把培养好德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人作为师者最重要的职责使命，把育人成效作为重要的评价标准。

为此，南开大学牢牢抓住“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个教育的根本问题，始终坚守为党育人、为国育才的初心使命，特别注重发挥教师的示范引领作用，当好学生成长成才的引路人，把思政教育与学科前沿融入教材、融入课堂、融入学生实践，让学生既学知识也学思想，不断涵养青年学子爱国报国的“公心”与服务经济社会发展的“能力”。

近年来，南开大学通过教育教学改革等系列措施，全面提高人才自主培养质量，出台“南开卓越公能人才培养体系3.0”，制定实施本科教改“南开40条”，研究生培养质量提升“南开30条”，开设“名师引领”系列通识课，院士名家走上讲台与本科生面对面。

同时，南开大学认真贯彻落实习近平总书记对学校思政课建设作出的重要指示要求，不断擦亮南开特色“大思政课”品牌，举全校之力加强马克思主义理论学科建设，以“金课”标准建设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课，推动思政课程与课程思政同向同行。近年来，学校完善课堂教学、校园文化、社会实践“三位一体”育人模式，做优同学、同研、同讲、同行“师生四同”育人品牌，推动在全国各地乡村基层布局建设中国式现代化乡村工作站，引导广大师生投身乡村振兴伟业，把科研论文写在祖国大地上。

南开大学将时刻牢记习近平总书记的殷切嘱托，不断提升教师工作科学化水平，引导教师牢固树立“躬耕教坛 强国有我”的志向抱负，彰显爱国奋斗、求是创新、铸魂育人的南开师者担当，奋力答好“教育强国 南开何为”的时代命题，在弘扬践行教育家精神中持续发力，久久为功，彰显南开使命担当。

(责编：李昉、熊旭)