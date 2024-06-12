水田和旱田如何配比、种植和养殖如何科学互补、秋收后的粮食如何卖上好价钱……对吉林省吉林市永吉县鑫丰种植农民专业合作社理事长金天来说，这些事早已熟稔于心。

金天2007年赴韩国留学，大学毕业后留在当地工作。2015年过年回家时他发现，虽然家乡的条件十分适合农耕，但农村常住人口逐年减少，老龄化程度不断提升，土地谁来种成为现实问题。为了实现振兴家乡的理想，2015年9月，金天放弃国外薪资优厚的工作，留在村里成立合作社，流转一百余公顷土地，进行大规模集约化经营。流转了土地的农民从繁重的农活中脱离出来到合作社工作，人均年增收两万元。

在村里老把式和县里农技专家的帮助下，合作社种植、养殖水平逐年提升。为了让好粮卖上好价，2019年金天成立了大米销售公司，注册了品牌，2023年销售额突破700万元。

从学着干到领着干，金天通过实际行动让家乡农民获得了实实在在的增收。他说：“我希望有更多年轻人能回到家乡，为乡村全面振兴献一份力。”

图为今年4月，金天在查看水稻育苗情况。

新华社记者 张 楠摄影报道

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